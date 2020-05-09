Як документальне кіно про права людини змінює реальність

Завдяки проєкту DOCU/КЛУБ документальне кіно про права людини з цілого світу тепер можна подивитися навіть у невеликих містечках і селах України. Його популяризують у школах, бібліотеках, громадських організаціях та виправних колоніях.

Цього року 17-й міжнародний кінофестиваль Docudays вперше відбувся в онлайн-форматі. Фестиваль завжди стає знаковою культурною і правозахисною подією в житті столиці. Проте було б несправедливо, якби лише жителі Києва мали можливість долучитися до цього заходу.

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Docudays започаткував мандрівний фестиваль, де жителям регіонів показують ті ж стрічки, які нещодавно дивилися кияни, а потім, за фінансової підтримки Європейського Союзу, запустив і всеукраїнський проєкт "Мережа DOCU/КЛУБів за реформи". Зараз у його межах існує вже понад 270 постійних кіноклубів у всіх куточках України, які відвідують 40 тисяч глядачів. Ця історія – про один із таких клубів, що діє в Херсоні.

"Я і не уявляла, що можна відкрити власний кіноклуб"

Свого часу журналістка онлайн-газети "Вгору" і співробітниця місцевої благодійної організації "Фонд милосердя та здоров'я" Ілона Коротіцина відвідувала єдиний на той момент кіноклуб від Docudays у Херсоні.

"Я закохалася в документальне кіно. Це як відкрити очі, воно мене дуже надихало. Це не просто кіно, яке ми дивимось із попкорном, а ще й можливість подискутувати з іншими глядачами та експертами, яких запрошували на перегляд. Проте в той час я відчувала себе просто глядачкою і не уявляла, що можна взяти й відкрити власний кіноклуб", – розповідає Ілона.

Фонд, де вона працює, вже тривалий час був регіональним партнером мандрівного фестивалю в Херсоні. Тож коли там почули про ініціативу DOCU/КЛУБ, із заявкою довго не вагалися. Її схвалили, і разом з колегою Ілона пройшла триденний тренінг, який дозволив вийти з ролі глядача й опанувати нові навички:

Коли ми потрапили на тренінг, треба було все перевернути навпаки. Ми навчались модерувати: не лише ставити питання, але й разом з аудиторією шукати на них відповіді.



Ілона Коротіцина, керівниця кіноклубу Docudays UA в Херсоні / Фото Ukrainiansheriffs

На кого розрахований клуб?

Кіноклуб розпочав свою діяльність на початку 2017 року. Особливість клубу полягає в тому, що він – виїзний, тобто не має стаціонарного приміщення для показів. Крім того, він працює з дуже різною аудиторією – це молодь, жителі малих громад Херсонщини, учасники АТО/ООС, школярі, правоохоронці, а також в'язні виправних колоній та СІЗО, люди, що живуть із ВІЛ, та представники ЛГБТ-спільноти.

Про особливості роботи з ув'язненими

Зазвичай на показ у колонії чи СІЗО приходить не дуже багато людей – близько десяти. Спочатку вони йшли з недовірою, особливої дискусії після фільму не було. Але згодом ініціатива зацікавила ув'язнених, і вони попросили приїжджати ще. Для того щоб люди могли розкритись і вільно говорити про свої емоції, важливо було встановити певний рівень довіри. З часом учасники клубу ставали все більш відвертими.

Коли я чую, як люди діляться своїми дитячими спогадами чи особистими переживаннями, і згадую, наприклад, минулорічні покази, я розумію, що це – наше маленьке досягнення,

– зізнається Ілона.

Керівництво пенітенціарних установ радо йде назустріч Фонду, що привозить техніку й показує фільми людям, які за інших обставин не мали б такої можливості. Фільми підбираються на теми, що хвилюють ув'язнених. Наприклад, останній раз жінкам у СІЗО демонстрували американську стрічку "Майже святий" про священника з Маріуполя Геннадія Мохненка, який забирав безхатніх дітей-наркоманів із вулиць й організував у місті реабілітаційний центр та притулок. Жінки ділилися своїм досвідом, як самі тікали з дому, жили на вулиці, вживали чи розповсюджували наркотики. Співробітники СІЗО й місцевий психолог були приємно вражені дискусією, що розгорнулась після перегляду.

Одна з глядачок розповіла: "Коли я була ще дитиною, то теж тікала з дому. Звісно, я не жила на вулиці, ночувала у друзів. Бувало, що ночувала на лавочці, але не довго. Та в жодному разі мені малій не продавали наркотики. Найстрашніші кадри у фільмі – із дітьми з поколотими руками. Так не має бути. Мені здається, що зараз цього жахіття на вулицях стало набагато менше".



Кадр із фільму "Майже святий". Стрічка здобула низку нагород на міжнародних кінофестивалях / Фото Docuclub

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Як кіно допомогло створити 11 громадських організацій

Оскільки при благодійній організації "Фонд милосердя та здоров'я" діє громадська приймальня, виїзди кіноклубу включають також надання безоплатної правової допомоги. Відбувається це так: у сільський клуб, будинок культури чи громадський центр на кінопоказ сходяться охочі. Вони переглядають кіно, обговорюють його, а потім юристка Фонду, керівниця приймальні та незмінна експертка кіноклубу Олена Старюк консультує на тему прав людини, яку порушував фільм, чи намагається допомогти мешканцям громади з питань, що їх турбують.



Олена Старюк вже сім років працює в організації. Фото Ukrainiansheriffs

Показовим є приклад фільму Романа Бондарчука "Українські шерифи", який у 2016 році був висунутий від України на премію "Оскар". Стрічка розповідає про двох чоловіків зі Старої Збур'ївки Херсонської області, що взяли на себе обов'язки поліції та соціальних працівників у селі. "Шерифів" показували ще до створення кіноклубу, на етапі мандрівного фестивалю. На покази приходило чимало учасників АТО, які хотіли об'єднуватись і разом робити щось корисне – наприклад, охороняти територію, де проживають, сприяти адаптації ветеранів бойових дій, надавати психологічну допомогу. Відтак Фонд милосердя та здоров'я допоміг створити 11 громадських організацій.

Відлуння фільму чутно й доcі: цьогоріч 29 квітня в межах Docudays відбулася онлайн-дискусія "Дітям потрібен шериф", де найкращі експерти України проаналізували безпечне середовище в громадах та дотримання прав дітей і розповіли про шляхи вдосконалення реформи поліції.

Іншою стрічкою, що не залишила байдужим нікого, стала "Ти, б**я, рота закрий!", що розповідає резонансну історію Сергія Чагарова, який із 15 років бореться з корупцією у рідному селі Гатне під Києвом. Про цей випадок писали всі ЗМІ країни. Під час сесії сільради депутат, звинувачений Сергієм у корупції, публічно погрожував активісту, а однієї ночі йому на подвір'я підкинули вибухівку.



Під час обговорення фільму "Ти, б**я, рота закрий!" у Новій Каховці / Фото Вгору

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Як сказав дільничний інспектор після перегляду, "насправді поліцейські хочуть активно допомагати й робити все набагато швидше, але ми всі настільки перевантажені роботою, що просто ні на що не вистачає часу".

Тематика документальних фільмів – дуже розмаїта. Херсонські глядачі також переглянули фільми "Біла мама" – про виклики усиновлення та адаптації дитини із сиротинця, "Чистильники" – про безпеку у цифрову добу, "Булер" – про проблему цькування серед підлітків та багато інших. Завдяки двом регіональним активісткам кіноклуб провів уже 29 показів для 891 людини.

Проєкт DOCU/КЛУБ шириться Україною та підвищує рівень громадської активності на місцях. Дізнайтеся про кіноклуб у своєму населеному пункті або створіть його самі!

Автор: Андрій Авраменко