Как голосуют в разных регионах Украины

В Украине стартовал второй тур президентских выборов, все избирательные участки начали свою работу согласно графику. Поэтому они будут работать с 8:00 до 20:00. Журналисты 24 канала в течение всего дня следят за ситуацией на избирательных участках во всех городах Украины.

Львов

На Львовщине все избирательные участки начали свою работу вовремя, по состоянию на утро никаких нарушений не зафиксировали, сообщила корреспондентка 24 канала в прямом эфире.

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Она добавила, что львовяне идут голосовать, но их немного. Также она отметила, что второй тур на Львовщине охраняют более 800 правоохранителей. В общем имеет право голосовать 1 миллион 935 тысяч избирателей.

Смотрите видео: как голосуют во Львове

Харьков

В Харькове же утром, еще до открытия участков, выстраивались небольшие очереди избирателей. Корреспондентка 24 канала отметила, что на ее участке по состоянию на 8:30 проголосовали уже более 100 человек.

К слову, в первом туре харьковчане голосовали чуть ли не активнее всех. Поэтому, надеемся, что такая тенденция останется и в дальнейшем.

Смотрите видео: как голосуют в Харькове



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