Как государство ежемесячно помогает работникам Государственного бюро расследований

Директор, первый заместитель директора и заместитель директора ГБР ежемесячно получают денежную помощь от государства. Эта сумма составляет более 60 тысяч гривен.

Об этом сообщил УНН.

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В ГБР сообщили, что директор Госбюро расследований Роман Труба в ноябре и декабре 2018 года получил более 66 тысяч гривен денежной помощи для решения социально-бытовых вопросов. А вот его первый заместитель Ольга Варченко в ноябре и декабре 2018 года получила 61 тысячу гривен.

Заместитель директора ГБР Александр Буряк в ноябре 2018 года получил 61,6 тысячи гривен материальной помощи, а в декабре 2018 – 61,7,

– сообщили в ведомстве.

Стоит отметить, что согласно закону Украины "О Государственном бюро расследований" выплата премий работникам Государственного бюро расследований не предусмотрена.

Напомним, что 28 ноября 2018 года начало свою работу Государственное бюро расследований. Это украинский аналог американского ФБР. Его создали для борьбы с коррупцией. В частности, в правоохранительных органах, в армии, в судах. В первый день работы следователей нового правоохранительного органа ГБР работники зачитали присягу.