Як держава щомісяця допомагає працівникам Державного бюро розслідувань

Директор, перший заступник директора та заступник директора ДБР щомісяця отримують грошову допомогу від держави. Ця сума складає понад 60 тисяч гривень.

Про це повідомив УНН.

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У ДБР повідомили, що директор Держбюро розслідувань Роман Труба у листопаді та грудні 2018 року отримав понад 66 тисяч гривень грошової допомоги для розв'язання соціально-побутових питань. А от його перший заступник Ольга Варченко у листопаді та грудні 2018 року отримала 61 тисячу гривень.

Заступник директора ДБР Олександр Буряк у листопаді 2018 року отримав 61,6 тисячі гривень матеріальної допомоги, а у грудні 2018 року – 61,7,

– повідомили у відомстві.

Варто зазначити, що відповідно до закону України "Про Державне бюро розслідувань" виплата премій працівникам Державного бюро розслідувань не передбачена.

Нагадаємо, що 28 листопада 2018 розпочало свою роботу Державне бюро розслідувань. Це український аналог американського ФБР. Його створили для боротьби з корупцією. Зокрема, в правоохоронних органах, в армії, в судах. У перший день роботи слідчих нового правоохоронного органу ДБР працівники зачитали присягу.