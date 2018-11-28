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      Державне бюро розслідувань офіційно запрацювало: про перший день і перспективи

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      ДБР – український аналог американського ФБР. Його створили для боротьби з корупцією. Зокрема, в правоохоронних органах, в армії, в судах. У перший день роботи слідчих нового правоохоронного органу Державного бюро розслідувань працівники зачитали присягу. А також розпочато два кримінальні провадження.

      Слідчих набирали під час конкурсу і до ДБР потрапило багато людей "не з системи". Але виявилося, що дехто таки має сумнівне минуле.

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      Три сотні новоспечених слідчих ДБР вже приступили до виконання обов'язків. Саме ці люди тепер відповідальні за "кримінальні провадження, які вчинені топ-посадовцями, правоохоронцями, суддями, а також за тих, хто вчинив військові злочини", як пояснив директор Державного бюро розслідувань Роман Труба. У перший же день слідчі розпочали два провадження за фактом корупції серед правоохоронців. Щоправда, прізвищ та сум не назвали.

      Аналогу такій структурі в Україні ще не було, зате є у США – ФБР. Та на відміну від американських колег, українські ДБРівці не мають відомого з американських фільмів значка. Натомість мають особливі запонки.


      ДБРівці не мають відомого з фільмів значка, натомість мають особливі запонки

      Мар'яна Куцеба тепер проводитиме розслідування на Київщині. Робота правоохоронця для неї нова – раніше працювала юристом на Львівщині. Вона розповіла, що хотіла змін, тому й пішла в ДБР і подолала нелегкі випробування.

      Понад дві тисячі запитань, відповіді на які треба було вивчати. Виконання практичних завдань на другому етапі і на третьому – співбесіда з членами другої конкурсної комісії. Останнім етапом було інтерв'ю з поліграфологом,
      – розповіла слідча територіального управління ДБР у Київській області Мар'яна Куцеба.

      Вона одна із тих, хто непричетний до заплямованої репутації правоохоронців. Але 40% її колег – зі старої системи. Зокрема, багато питань до новопризначених керівників підрозділів. 27 із них мали затвердити ще на початку листопада 2018, та директор ДБР цього не зробив – бо не отримав даних з перевірки детектором брехні.


      Мар'яна Куцеба тепер проводитиме розслідування на Київщині

      Згодом він ініціював повторний конкурс, у результаті якого затвердив 23 з 27 кандидатів. У експертів ця історія одразу викликала багато запитань.

      Романа Трубу (голову ДБР – 24 канал) затверджували без тестування на поліграфі, і його заступників – теж. Тож все це – політична гра,
      – заявив експерт Реанімаційного пакета реформ Олексій Лємєнов.

      Активісти стверджують, що Роман Труба не пройшов люстрації, хоч був працівником прокуратури за часів Януковича.


      Роман Труба, керівник Державного бюро розслідувань, заявляє, що пройшов люстрацію

      "Це чистої води мерзотник, який у 2013 році розпочинав кримінальні провадження й ініціював їх щодо майданівців. Він працював у Пустомитівській прокуратурі, лобіював питання про притягування до кримінальної відповідальності майданівців", – наголосив правозахисник Андрій Петриишин.

      Сам Роман Труба все це заперечує і стверджує, що люстраційну перевірку пройшов.

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      Тим часом саме Бюро запрацювало, але лише частково. Вакантними залишаються понад тисяча посад, немає підрозділу оперативників, яких ДБР зичитиме у ГПУ, ба навіть остаточного місця розташування.

      Нагадаємо, раніше 24 канал писав про те, що комісія з проведення конкурсу на посаду директора Державного бюро розслідувань оголосила переможцем Романа Трубу. Його вважають людиною "Народного фронту", але й лояльним Петру Порошенку.

      Автор: Олена Кук
      Теги: Новини України Розслідування Державне бюро розслідувань Роман Труба
      Джерело: 24 канал
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