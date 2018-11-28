Государственное бюро расследований официально заработало: о первом дне и перспективах

ГБР – украинский аналог американского ФБР. Его создали для борьбы с коррупцией. В частности, в правоохранительных органах, в армии, в судах. В первый день работы следователей нового правоохранительного органа Государственного бюро расследований сотрудники зачитали присягу. А также начато два уголовных производства.

Следователей набирали во время конкурса и в ГБР попало много людей "не из системы". Но оказалось, что некоторые таки имеют сомнительное прошлое.

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Три сотни новоиспеченных следователей ГБР уже приступили к исполнению обязанностей. Именно эти люди теперь ответственны за "уголовные производства, совершенные топ-чиновниками, правоохранителями, судьями, а также тех, кто совершил военные преступления", как объяснил директор Государственного бюро расследований Роман Труба. В первый же день следователи начали два производства по факту коррупции среди правоохранителей. Правда, фамилий и суммы не назвали.

Аналога такой структуры в Украине еще не было, зато есть в США – ФБР. Но в отличие от американских коллег, украинские ГБРовцы не имеют известного по американским фильмам значка. Зато имеют особые запонки.



ГБРовцы не имеют известного из фильмов значка, зато у них есть особые запонки

Марьяна Куцеба теперь будет проводить расследование на Киевщине. Работа правоохранителя для нее в новинку – ранее работала юристом на Львовщине. Она рассказала, что хотела перемен, поэтому и пошла в ГБР и прошла через нелегкие испытания.

Более двух тысяч вопросов, ответы на которые надо было выучить. Выполнение практических заданий на втором этапе и на третьем – собеседование с членами второй конкурсной комиссии. Последним этапом было интервью с полиграфологом,

– рассказала следователь территориального управления ГБР в Киевской области Марьяна Куцеба.

Она одна из тех, кто не причастен к запятнанной репутации правоохранителей. Но 40% ее коллег – из старой системы. В частности, много вопросов к вновь назначенным руководителям подразделений. 27 из них должны были утвердить еще в начале ноября 2018 года, но директор ГБР этого не сделал – потому что не получил данных о проверке на детекторе лжи.



Марьяна Куцеба теперь будет проводить расследование на Киевщине

Впоследствии он инициировал повторный конкурс, в результате которого утвердил 23 из 27 кандидатов. У экспертов эта история сразу вызвала много вопросов.

Романа Трубу (главу ГБР – 24 канал) утверждали без тестирования на полиграфе, и его заместителей – тоже. Поэтому все это – политическая игра,

– заявил эксперт реанимационное пакета реформ Алексей Леменов.

Активисты утверждают, что Роман Труба не прошел люстрацию, хотя был работником прокуратуры при Януковиче.



Роман Труба, руководитель Государственного бюро расследований, заявляет, что прошел люстрацию

"Это чистой воды мерзавец, который в 2013 году начинал уголовные производства и инициировал их в отношении майдановцев. Он работал в Пустомытовской прокуратуре, лоббировал вопрос о привлечении к уголовной ответственности майдановцев", – подчеркнул правозащитник Андрей Петришин.

Сам Роман Труба все это отрицает и утверждает, что люстрационную проверку прошел.

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Между тем само Бюро заработало, но только частично. Вакантными остаются более тысячи должностей, нет подразделения оперативников, которых ГБР будет одалживать у ГПУ, даже больше, нет окончательного местоположения.

Напомним, ранее 24 канал писал о том, что комиссия по проведению конкурса на должность директора Государственного бюро расследований объявила победителем Романа Трубу. Его считают человеком "Народного фронта", но и лояльным к Петру Порошенко.