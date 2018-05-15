Как грабят украинцев по формуле "Роттердам+"

По схеме, по которой мы якобы покупаем уголь, украинцы платят за горючее, которое поступает в крупнейший порт Европы Роттердам. А также за доставку из Нидерландов в украинский порт, да еще железной дорогой к ТЭС. Это и есть известная формула "Роттердам+".

За долгий путь в 8 тысяч километров украинцы платят каждый месяц, когда приходят счета за коммуналку. И за другие услуги, которыми мы пользуемся ежедневно. Даже за билет в метро, в стоимость которого входят затраты на электроэнергию. А вот дорога такого черного золота гораздо короче. Ведь закупает компания ДТЭК не иностранное сырье, а украинское.

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В Интернете даже создали счетчик, в котором можно посчитать, сколько вы переплачиваете из-за схемы "Роттердам+". Например, за пользование холодильником вы переплачиваете 127 гривен, столько же и за обогреватель. Из-за этой хитроумной схемы НАБУ даже приходило с обысками в НКРЭ, регулятору, который и утверждал формулу "Роттердам+".

Из документов, что мы изъяли, лишь 3% угля официально поставляются из-за границы, но сама формула применяется к 100% угля.

Хотя за рубежом уголь все же покупают. Только заказывают в США обычный неликвид, а платят за него, как за качественный американский уголь. То есть на 20 долларов больше настоящей стоимости, и это только за тонну.

Не может запорожец стоить как мерседес. А в этом случае у нас такое сделали,

– отметил председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.

Эта хитрая схема недавно заинтересовала НАБУ. Они открыли уголовное производство, ведь подозревают, что низкокачественный уголь с высоким содержанием серы компания ДТЭК завысила в стоимости.

Но проблема не только в деньгах. Такой уголь является опасным для экологии и здоровья тех, кто проживает рядом с ТЭС.

И в Европе такое уголь запрещен к сжиганию. Его сжигают только на нескольких станциях, которые имеют специальное оборудование, очистное оборудование, чтобы забирать повышенные выбросы серы, поэтому и такой уголь мало кто покупает,

– рассказал Герус.

Несмотря на огласку и заинтересованность со стороны правоохранительных органов, схема полноценно функционирует уже два года. Председатель НКРЭКП даже сейчас продолжает активно защищать схему.

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А все из-за того, что схема хорошо греет карманы первых лиц государства. В год дает 15 миллиардов гривен сверхприбылей. А это почти половина годового бюджета Киева. И на них наживается не только владелец компании ДТЭК Ринат Ахметов, а и даже президент. Такие подозрения часто возникают у экспертов.

А депутат-беглец Александр Онищенко, который "побил горшки" с Порошенко, уверяет, что обладатель Банковой получает от схемы не менее 50%.