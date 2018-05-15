Як грабують українців за формулою "Роттердам+"

За схемою, за якою ми начебто купуємо вугілля, українці платять за пальне, яке надходить в найбільший порт Європи "Роттердам". А також за доставку від Нідерландів до українського порту та ще й залізницею до ТЕС. Це і є скандальна формула "Роттердам+".

За довгу мандрівку у 8 тисяч кілометрів українці сплачують щомісяця, коли надходять рахунки за комуналку. Та й за інші послуги, якими ми користуємося щодня. Навіть за квиток в метро, у вартість якого входять витрати на електроенергію. А от дорога такого чорного золота набагато коротша. Адже закуповує компанія ДТЕК не іноземну сировину, а українську.

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В Інтернеті навіть створили лічильник, в якому можна порахувати, скільки ви переплачуєте через схему "Роттердам+". Наприклад, за користування холодильником ви переплачуєте 127 гривень, стільки ж і за обігрівач. Через цю хитромудру схему НАБУ навіть навідувалося з обшуками до НКРЄ, регулятора, який і затверджував формулу "Роттердам +".

З документів, що ми вилучили, лише 3% вугілля офіційно поставляються з-за кордону, але сама формула застосовується до 100% вугілля.

Хоча за кордоном вугілля таки купують. Тільки замовляють в США звичайний неліквід, а платили за нього, як за якісне американське вугілля. Тобто на 20 доларів більше справжньої вартості і це тільки за тонну.

Не може запорожець коштувати, як мерседес. А в цьому випадку в нас таке зробили,

– зазначив голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрій Герус.

Ця хитра схема нещодавно зацікавила НАБУ. Вони відкрили кримінальне провадження, адже підозрюють, що низькоякісне вугілля з високим вмістом сірки компанія ДТЕК завищила у вартості.

Але проблема не тільки в грошах. Таке вугілля є небезпечним для екології і здоров'я тих, хто проживає поруч з ТЕС.

І в Європі таке вугілля заборонене до спалювання. Його спалюють тільки на декількох станціях, які мають спеціальне обладнання, очисне обладнання, щоби забирати підвищені викиди сірки, тому й таке вугілля мало хто купує,

– розповів Герус.

Попри розголос і зацікавленість з боку правоохоронних органів. Схема повноцінно функціонує вже два роки. Голова НКРЄКП навіть зараз продовжує активно захищати схему.

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А все через те, що схема гарно гріє кишені перших осіб держави. В рік дає 15 мільярдів гривень надприбутків. А це майже половина річного бюджету Києва. І на них наживається не тільки власник компанії ДТЕК Ренат Ахметов, а й навіть президент. Такі підозри часто виникають в експертів.

А депутат-втікач Олександр Онищенко, який "побив горщики" з Порошенком, запевняє: володар Банкової отримує зі схеми не менше 50%.