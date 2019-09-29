Как хасиды отмечают иудейский Новый год: традиции и интересные праздники

В эти дни хасиды со всего мира съезжаются в Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год – Рош ха-Шана. Это уже 5780-й новый год. Паломники верят, если в этот день помолиться на могиле их духовного наставника – цадика Нахмана, то следующий год будет успешным.

Для празднования хасиды выбирают украинский город не случайно, ведь именно в Умани похоронен их духовный наставник. Он завещал каждому верующему хоть раз в жизни посетить место его захоронения.

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Хасиды будут гулять до вечера вторника. Но кроме громких празднований иудеи традиционно дарят друг другу подарки и скупают сувениры. И только в эти дни в Умани в обращении не только гривна. Чтобы немного заработать, продавцы позволяют рассчитываться за товары и долларом, и даже израильским шекелем.

Самая популярная покупка – кипа – традиционный еврейский головной убор. Его стоимость стартует от пяти долларов. Чтобы встретить новый год, хасиды собираются за праздничным столом с традиционными иудейскими блюдами и желают друг другу быть вписанными в "Книгу жизни". Ведь считается, что в этот день Бог решает судьбу следующего года.

Это много мяса, вина, салата и хлеба. А еще особый фрукт, который мы пробуем только один раз в году на Рош ха-Шана, это гранат,

– сказал хасид из Нью-Йорка Нахам.

Чтобы не отвлекаться от молитв и празднования, хасиды устроили свой быт прямо на улице. Там можно и поесть, и отдохнуть, и даже сделать прическу.



Хасиды в Умани обустроили быт

А еще иудеи не избегают одну из главных традиций – купание в тамошнем водоеме. Потому что верят, что вода там целебная. Таким образом хасиды будто смывают с себя грехи, чтобы чистыми войти в новый год.

Для местных приезд хасидов – это, с одной стороны, испытание, а с другой – возможность неплохо заработать. Житель Умани Николай жалуется, что из-за паломников в города проблемы, потому что жизнь его жителей будто замирает. Но и свой дом сдал иностранным гостям. Поселил в нем аж 20 человек. И не дешево, а по 100 долларов с каждого хасида.

Как они съезжаются – воды нет, не хватает напряжения, все горит, трансформаторы накрываются. Они у нас мусорят. В синагоге могут окна выбить, скамейки поломать. Например, хасиды в отеле тоже такое вытворяют, что это ужас,

– возмутился Николай.



В Украину прибыли почти 25 тысяч хасидов

Иностранных гостей на празднование прибыло рекордное количество для Умани – почти 25 тысяч . Съезжались они в Украину чартерными рейсами, а кроме них прибыли на празднование 20 полицейских из Израиля. Несут службу вместе с украинскими правоохранителями.

Все 20 израильских полицейских говорят по-русски, в этом нет никаких проблем. Израильские полицейские говорят и на иврите, понимают менталитет хасидов, которые здесь находятся, знают, как с ними разговаривать, что делать и в каком направлении,

– отметил майор полиции Израиля Михаэль Зингерман.

Серьезных правонарушений пока не обнаружено, кроме мелких краж. В городе также дежурят сводные отряды спасателей и медиков, как с украинской, так и израильской стороны. Все службы уверяют, что имеют достаточно сил, чтобы обеспечить порядок в период паломничества хасидов.