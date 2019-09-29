Як хасиди відзначають юдейський Новий рік: традиції та цікавинки свята

У ці дні хасиди з усього світу з'їжджаються до Умані, аби відсвяткувати юдейський Новий рік – Рош Ха-Шана. Це вже 5780-ий новий рік. Паломники вірять, якщо у цей день помолитися на могилі їхнього духовного наставника – цадика Нахмана, то наступний рік буде успішним.

Для святкування хасиди обирають українське місто не випадково, адже саме в Умані похований їх духовний наставник. Він заповідав кожному вірянину, хоч раз у житті відвідати місце його поховання.

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Хасиди гулятимуть до вечора вівторка. Та окрім гучних святкувань юдеї традиційно дарують один одному подарунки та скуповують сувеніри. І лише у ці дні в Умані в обігу не лише гривня. Аби трохи заробити продавці дозволяють розраховуватись за крам і доларом, і навіть ізраїльським шекелем.

Найпопулярніша покупка – кіпа – традиційний єврейський головний убір. Його вартість стартує від п'яти доларів. Аби зустріти новий рік хасиди збираються за святковим столом з традиційними юдейськими стравами та бажають один одному бути вписаним у "Книгу життя". Адже вважається, що в цей день Бог вирішує долю наступного року.

Це багато м'яса, вина, салату і хліба. А ще особливий фрукт, який ми куштуємо лише один раз у році на Рош ах Шана, це гранат,

– сказав хасид з Нью-Йорка Нахам.

Аби не відволікатись від молитов та святкування, хасиди облаштували свій побут прямо на вулиці. Там можна і поїсти, і відпочити, і навіть зробити зачіску.



Хасиди в Умані облаштували побут

А ще юдеї не оминають однієї з головних традицій – купання у тамтешній водоймі. Бо вірять, що вода там цілюща. Таким чином хасиди ніби змивають з себе гріхи, щоб чистими увійти в новий рік.

Для місцевих приїзд хасидів – це, з одного боку випробування, а з іншого – можливість непогано заробити. Мешканець Умані Микола жаліється, що через паломників у міста проблеми, бо життя його жителів ніби завмирає. Але й свій будинок здав іноземним гостям. Поселив у ньому аж 20 людей. І не задешево, а по 100 доларів з кожного хасида.

Як вони з'їжджаються – води немає, не вистачає напруги, все горить, трансформатори накриваються. Вони у нас смітять. У синагозі можуть вікна вибити, лавки поламати. Наприклад, хасиди у готелі теж таке витворяють, що це жах,

– обурився Микола.



В Україну прибуло майже 25 тисяч хасидів

Іноземних гостей на святкування прибула рекордна кількість для Умані – майже 25 тисяч. З'їжджались вони в Україну чартерними рейсами, а окрім них прибули на святкування 20 поліцейських з Ізраїлю. Несуть службу разом з українськими правоохоронцями.

Всі 20 ізраїльських поліцейських розмовляють російською, у цьому немає ніяких проблем. Ізраїльські поліцейські розмовляють і івритом, розуміють менталітет хасидів, які тут перебувають, знають, як з ними розмовляти, що робити та в якому напрямку,

– наголосив майор поліції Ізраїлю Міхаель Зінгерман.

Серйозних правопорушень поки що не виявлено, окрім дрібних крадіжок. У місті також чергують зведені загони рятувальників та медиків, як з української, так і ізраїльської сторони. Всі служби запевняють, що мають достатньо сил, аби забезпечити порядок у період паломництва хасидів.