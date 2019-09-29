21:58
29 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БАБИН ЯР ПРОТЕСТИ В МОСКВІ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Яку планету Трамп залишить у спадок. Військові навчання у РФ
      Вєсті Кремля
      18:38, 28 вересня
      Вєсті.UA. Жир: У Медведчука серйозні проблеми. Новий Ляшко у Раді
      Вєсті.UA
      19:00, 28 вересня
      Коли добудують "міст на Троєщину" та хто витрачає виділені 6,5 мільярдів гривень
      ЦРУ
      10:16, 27 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БАБИН ЯР ПРОТЕСТИ В МОСКВІ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА

      Як хасиди відзначають юдейський Новий рік: традиції та цікавинки свята

      85 Читать новость на русском

      У ці дні хасиди з усього світу з'їжджаються до Умані, аби відсвяткувати юдейський Новий рік – Рош Ха-Шана. Це вже 5780-ий новий рік. Паломники вірять, якщо у цей день помолитися на могилі їхнього духовного наставника – цадика Нахмана, то наступний рік буде успішним.

      Для святкування хасиди обирають українське місто не випадково, адже саме в Умані похований їх духовний наставник. Він заповідав кожному вірянину, хоч раз у житті відвідати місце його поховання.

      Читайте також: Хасиди в Умані святкують юдейський новий рік: скільки заплатили за житло та чим харчуються

      Хасиди гулятимуть до вечора вівторка. Та окрім гучних святкувань юдеї традиційно дарують один одному подарунки та скуповують сувеніри. І лише у ці дні в Умані в обігу не лише гривня. Аби трохи заробити продавці дозволяють розраховуватись за крам і доларом, і навіть ізраїльським шекелем.

      Найпопулярніша покупка – кіпа – традиційний єврейський головний убір. Його вартість стартує від п'яти доларів. Аби зустріти новий рік хасиди збираються за святковим столом з традиційними юдейськими стравами та бажають один одному бути вписаним у "Книгу життя". Адже вважається, що в цей день Бог вирішує долю наступного року.

      Це багато м'яса, вина, салату і хліба. А ще особливий фрукт, який ми куштуємо лише один раз у році на Рош ах Шана, це гранат,
      – сказав хасид з Нью-Йорка Нахам.

      Аби не відволікатись від молитов та святкування, хасиди облаштували свій побут прямо на вулиці. Там можна і поїсти, і відпочити, і навіть зробити зачіску.


      Хасиди в Умані облаштували побут

      А ще юдеї не оминають однієї з головних традицій – купання у тамтешній водоймі. Бо вірять, що вода там цілюща. Таким чином хасиди ніби змивають з себе гріхи, щоб чистими увійти в новий рік.

      Для місцевих приїзд хасидів – це, з одного боку випробування, а з іншого – можливість непогано заробити. Мешканець Умані Микола жаліється, що через паломників у міста проблеми, бо життя його жителів ніби завмирає. Але й свій будинок здав іноземним гостям. Поселив у ньому аж 20 людей. І не задешево, а по 100 доларів з кожного хасида.

      Як вони з'їжджаються – води немає, не вистачає напруги, все горить, трансформатори накриваються. Вони у нас смітять. У синагозі можуть вікна вибити, лавки поламати. Наприклад, хасиди у готелі теж таке витворяють, що це жах,
      – обурився Микола.


      В Україну прибуло майже 25 тисяч хасидів

      Іноземних гостей на святкування прибула рекордна кількість для Умані – майже 25 тисяч. З'їжджались вони в Україну чартерними рейсами, а окрім них прибули на святкування 20 поліцейських з Ізраїлю. Несуть службу разом з українськими правоохоронцями.

      Всі 20 ізраїльських поліцейських розмовляють російською, у цьому немає ніяких проблем. Ізраїльські поліцейські розмовляють і івритом, розуміють менталітет хасидів, які тут перебувають, знають, як з ними розмовляти, що робити та в якому напрямку,
      – наголосив майор поліції Ізраїлю Міхаель Зінгерман.

      Серйозних правопорушень поки що не виявлено, окрім дрібних крадіжок. У місті також чергують зведені загони рятувальників та медиків, як з української, так і ізраїльської сторони. Всі служби запевняють, що мають достатньо сил, аби забезпечити порядок у період паломництва хасидів.

      blog_ava
      Хасиди в Умані святкують юдейський новий рік: скільки заплатили за житло та чим харчуються
      сьогодні
      7137
      Автор: Олексій Печій
      Теги: Новини України Гривня Долар Хасиди в Умані
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Найсмішніші меми тижня: Моніка Зеленскі, найвеличніший лідер сьогодення і що не так з Мендель
      сьогодні , 20:00 Найсмішніші меми тижня: Моніка Зеленскі, найвеличніший лідер сьогодення і що не так з Мендель
      1577
      Як купити газ за літніми цінами та чому Данилюк йде у відставку – відео тижня
      сьогодні , 19:30 Як купити газ за літніми цінами та чому Данилюк йде у відставку – відео тижня
      490
      Методи побороти безсоння є!
      сьогодні , 19:00 Методи побороти безсоння є!
      Блог Медіа 654
      Фанати "Динамо" зірвали банери каналів Медведчука NewsOne та "112 Україна" під час матчу: відео
      сьогодні , 18:27 Фанати "Динамо" зірвали банери каналів Медведчука NewsOne та "112 Україна" під час матчу: відео
      2679
      Відставка Данилюка: як до цього причетний Коломойський
      сьогодні , 18:00 Відставка Данилюка: як до цього причетний Коломойський
      Дмитро Гнап 1291
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук