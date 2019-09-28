Хасиди в Умані святкують юдейський новий рік: скільки заплатили за житло та чим харчуються

В Умані на вулиці Пушкіна знаходиться єврейська святиня – це могила духовного наставника хасидів цадика Нахмана. Офіційно початок нового року за юдейським календарем розпочнеться 29 вересня й триватиме до вечора 1 жовтня. Проте на вулицях вже галасливо й виглядає так, що святкувати почали вже.

Протягом дня було відносно спокійно і усі магазинчики та кафе були закриті, тому хасиди здебільшого прогулювалися по вулицях та молилися. Все через шабат, який розпочався ще 27 вересня ввечері й закінчиться 28 вересня.

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Під час шабату хасидам заборонено щось робити, в тому числі давати або брати з когось гроші. Напевно, саме тому й закриті всі магазини, аби щось купити було неможливо. Проте є пункти, де хасиди можуть безкоштовно взяти собі їжу, каву або чай. Коли шабат закінчиться, то свою роботу розпочнуть всі ці магазини та кафе.

Ціни на житло

Чим ближче житло знаходиться до могили цадика Нахмана, тим житло дорожче. Самі місцеві навідріз відмовилися коментувати й називати цифри. Проте у розмовах вдалося з’ясувати, що у найвіддаленіших місцях можна було знайти одне ліжко-місце на 5 днів за 50 доларів.

А найдорожче на вулиці Пушкіна у готелях, де можна зняти номер і за півтори тисячі. Хоча цін не називають, посилаючись на те, що хасиди завчасно бронювали собі місця в готелі й там вже домовлялися, яка ж буде ціна.

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Що відомо про Рош Гашана і до чого тут Умань?Рош Гашана – традиційне свято нового року в іудаїзмі. Особливе значення свято Рош Гашана має для представників окремої течії іудаїзму хасидів, зокрема брацлавських. Цьогоріч іудейський новий рік відзначатимуть з вечора 29 вересня до вечора 1 жовтня.



Усі євреї, які представляють течію брацлавського хасидизму, вважають своїм обов'язком побувати хоча б раз у своєму житті на могилі цадика Нахмана в Умані. Могила раббі Нахмана в українському місті стала місцем паломництва послідовників його вчення.