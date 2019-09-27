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      В Умані ізраїльські поліцейські вийшли на службу разом з українськими: фото

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      20 ізраїльських поліцейських під час Рош Гашана нестимуть службу в Умані
      20 ізраїльських поліцейських під час Рош Гашана нестимуть службу в Умані / Нацполіція

      До Умані напередодні святкування іудейського свята Рош Гашана прибув загін з 20 поліцейських з Ізраїлю. У святкові дні вони нестимуть службу разом з українськими правоохоронцями.

      Загін ізраїльських поліцейських в Умані вже розпочав свою місію, повідомляє Нацполіція.

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      Спільно з українськими правоохоронцями вони, зокрема, нестимуть службу в місцях проживання та паломництва брацлавських хасидів, які зберуться в Умані на свято.

      Рош Гашана, поліцейські з Ізраїля
      Ізраїльські поліцейські вже вийшли на службу на вулиці Умані / фото: Нацполіція

      Ізраїльські правоохоронці вже пройшли спільний інструктаж разом з українськими. Під час інструктажу керівник зведеного загону Сергій Довгий наголосив на необхідності якісно нести службу, дотримуватися законності, правил безпеки та ввічливо ставитися до громадян.

      Рош Гашана, Умань, поліцейські з Ізраїля
      Загалом до Умані приїхали 20 ізраїльських поліцейських / фото: Нацполіція

      Одразу ж після інструктажу правоохоронці відправилися на місця несення служби.

      Що відомо про Рош Гашана і до чого тут Умань?Рош Гашана – традиційне свято нового року в іудаїзмі. Особливе свято Рош Гашана має для представників окремої течії іудаїзму хасидів, зокрема брацлавських. Цьогоріч іудейський новий рік відзначатимуть з вечора 29 вересня до вечора 1 жовтня.

      Усі євреї, які представляють течію брацлавського хасидизму, вважають своїм обов'язком побувати хоча б раз у своєму житті на могилі цадика Нахмана в Умані. Могила раббі Нахмана в українському місті стала місцем паломництва послідовників його вчення.

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      Теги: Новини України Хасиди в Умані Поліція Новини Ізраїля
      Джерело: 24 канал
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