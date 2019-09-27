В Умани израильские полицейские вышли на службу вместе с украинскими: фото

В Умань в канун празднования иудейского праздника Рош ха-Шана прибыл отряд из 20 полицейских из Израиля. В праздничные дни они будут нести службу вместе с украинскими правоохранителями.

Отряд израильских полицейских в Умани уже начал свою миссию, сообщает Нацполиция.

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Совместно с украинскими правоохранителями они, в частности, будут нести службу в местах проживания и паломничества брацлавских хасидов, которые соберутся в Умани на праздник.



Израильские полицейские уже вышли на службу на улицы Умани / фото: Нацполиция

Израильские правоохранители уже прошли общий инструктаж вместе с украинскими. Во время инструктажа руководитель сводного отряда Сергей Довгий отметил необходимость качественно нести службу, соблюдать законность, правила безопасности и вежливо относиться к гражданам.



В целом в Умань приехали 20 израильских полицейских / фото: Нацполиция

Сразу же после инструктажа правоохранители отправились на места несения службы.

Что известно о Рош ха-Шана и при чем здесь Умань?

Рош ха-Шана – традиционный праздник нового года в иудаизме. Особый праздник Рош ха-Шана для представителей отдельного течения иудаизма хасидов, в частности брацлавских. В этом году иудейский новый год будут отмечать с вечера 29 сентября по вечер 1 октября.



Все евреи, которые представляют течение Брацлавского хасидизма, считают своим долгом побывать хотя бы раз в своей жизни на могиле цадика Нахмана в Умани. Могила раби Нахмана в украинском городе стала местом паломничества последователей его учения.