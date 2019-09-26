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      В Украину съезжаются хасиды, чтобы отпраздновать иудейский Новый год: фото

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      Хасиды заполонили "Борисполь", ведь они уже начали съезжаться из Израиля в Украину, чтобы отпраздновать иудейский Новый год. Их ожидают настолько много, что даже организовали прием в отдельном терминале.

      Там чуть ли не каждые полчаса будут садиться чартерные самолеты. Уже прибыли более двух тысяч паломников.

      Читайте также: Еврейский Новый год 2019: традиции и дата празднования

      Хасиды прилетают с хорошим настроением, также везут с собой много чемоданов с едой и одеждой. Они сразу отправляются в Умань, чтобы как можно быстрее посетить место захоронения наставника хасидов – Рабби Нахмана и помолиться.

      Хасиды уже прилетают в Украину: фото ГПСУ аэропорта "Борисполь"

      Как и когда будет проходить иудейский Новый год?В этом году Новый год юбилейный – 5780-й. Празднование будет продолжаться с вечера 29 сентября до вечера 1 октября.

      К празднованию уже приготовились и правоохранители. В этом году государственная пограничная служба ожидает 20 тысяч паломников из разных стран мира. Чтобы обеспечивать порядок во время празднования, на улицы выйдут более полутысячи полицейских из 12 областей страны.

      Обеспечивают публичный порядок и безопасность в местах паломничества более 550 сотрудников полиции, которые несут службу в двухсменном режиме на 46 пеших маршрутах. Кроме того на территории паломничества есть 10 контрольно-пропускных пунктов и два пункта визовой поддержки,
      – отметил начальник ГУНП в Черкасской области Валерий Лютый.

      Журналисты позвонили в один из уманских отелей, чтобы узнать, есть ли еще свободные места. На что там ответили, что все гостиницы заняты на выбранный период времени и не будет свободных вариантов размещения.

      Гуляния продлятся три дня – с пением, танцами, молитвами и выпивкой. И хотя празднование выпадает в период с 29 сентября по 1 октября, паломники по традиции приезжают заблаговременно. В 2018 году в Украине иудейский Новый год праздновали 30 тысяч мужчин.

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      Автор: Людмила Кушнир
      Теги: Новости Украины Госпогранслужба Религия Новости Борисполя Хасиды в Умани
      Источник: 24 канал
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