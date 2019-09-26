До України з'їжджаються хасиди, аби відсвяткувати юдейський Новий рік: фото

Хасиди заполонили "Бориспіль", адже вони вже почали з'їжджатися з Ізраїлю до України, аби відсвяткувати юдейський Новий рік. Їх очікують настільки багато, що навіть організували прийом в окремому терміналі.

Там чи не кожні пів години будуть сідати чартерні літаки. Вже прибули понад дві тисячі паломників.

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Хасиди прилітають із гарним настроєм, також везуть із собою багато валіз з їжею та одягом. Вони одразу вирушають до Умані, аби якнайшвидше відвідати місце поховання наставника хасидів – Раббі Нахмана та помолитися.

Хасиди вже прилітають до України: фото ДПСУ з аеропорту "Бориспіль"

Як та коли проходитиме іудейський Новий рік? Цьогоріч Новий рік ювілейний – 5780-й. Гуляння триватимуть три дні – зі співами, танцями, молитвами та випивкою. Святкування вдбудеться з вечора 29 вересня до вечора 1 жовтня.

До святкування вже приготувалися і правоохоронці. Цьогоріч державна прикордонна служба очікує на 20 тисяч паломників з різних країн світу. Аби забезпечувати порядок під час святкування на вулиці вийде більше пів тисячі поліцейських з 12 областей країни.

Забезпечують публічний порядок та безпеку в місцях паломництво понад 550 працівників поліції, які несуть службу у двозмінному режимі на 46 піших маршрутах. Крім того на території паломництва є 10 контрольно-пропускних пунктів та два пункти візової підтримки,

– зазначив начальник ГУНП в Черкаській області Валерій Лютий.

Журналісти зателефонували до одного з уманських готелів, аби дізнатись чи є ще вільні місця. На що там відповіли, що всі готелі зайняті на вибраний період часу і не буде вільних варіантів розміщення.

Гуляння триватимуть три дні – зі співами, танцями, молитвами та випивкою. І хоча святкування випадає на ніч з 29 вересня на 1 жовтня, прочани за традицією приїжджають завчасно. У 2018 році в Україні іудейський новий рік святкували 30 тисяч чоловіків.