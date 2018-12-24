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      Как христиане западного обряда празднуют Рождество в Польше: интересные традиции

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      У христиан западного обряда 24 декабря – Сочельник. А уже 25 декабря весь католический мир будет праздновать рождение Сына Божьего. Праздник приходится на самую длинную в году ночь, когда, по верованиям христиан, и родился Иисус Христос в Вифлееме.

      Около полуночи начнутся рождественские богослужения во всех католических храмах мира. Наши соседи, поляки, очень преданно относятся к традициям этого праздника.

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      Именно Польша считается одной из самых канонических церковных стран. Здесь придерживаются обычаев, принесенных еще францисканцами в XVII веке. Петь колядки – это, пожалуй, лучшая традиция.

      В то же время идут в ногу с современностью, например, устраивают роковый концерт в костеле. Ведь считают, что религия должна быть близкой и для современного поколения.

      Любят и водить вертеп, или как его называют местные, пастырку: с переодетыми ироничными персонажами: не проходят мимо ни одного дома.

      В Польше заботятся о традициях домашнего торжества. В стране принято, что вся семья присоединяется к подготовке рождественского стола. Но прежде, чем пробовать блюда, обязательно молятся. Поляки идут на исповедь накануне праздника, чтобы в день Рождества душа была чистой.

      Різдво у Польщі
      Рождество в Польше

      Вечер накануне Рождества в Польше называется "Вигилия". Традиционно на праздничном столе должно быть 12 блюд. Семья садится за стол, как только появится первая звезда. Перед ужином поляки обязательно делятся оплатком – пресным хлебом, который выпекается в виде тонких пластинок из пшеничной муки и воды.

      Эта традиция является напоминанием о Тайной вечере, когда Иисус Христос делился хлебом со своими учениками. Обычай также является напоминанием, что с ближним нужно поделиться даже последним куском хлеба. После этого каждый выбирает то блюдо, которое ему по вкусу.

      В разных уголках Польши есть много рождественских традиций. В Мазурии принято извлекать соломинку из-под скатерти. Какой она будет, целой или сломанной, таким покажется грядущий год.

      Різдво у Польщі
      Рождество в Польше

      А на Подляшье оставляют пищу для умерших родственников. Рядом обязательно посыпают пеплом, чтобы на утро увидеть, приходил ли кто-то из родственников ночью. Самая распространенная привычка: оставлять свободное место за столом. Считают, что свободное место оставляют для того гостя, который заблудился в дороге.

      Рождество является государственным праздником и выходным днем в более 145 странах мира: празднуют его целых восемь дней.

      Теги: Традиции Рождество Новости Польши
      Источник: 24 канал
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