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      Як християни західного обряду святкують Різдво у Польщі: цікаві традиції

      204 Читать новость на русском

      У християн західного обряду 24 грудня – Святвечір. А вже 25 грудня весь католицький світ святкуватиме народження Божого Сина. Свято припадає на найдовшу в році ніч, коли, за віруваннями християн, й народився Ісус Христос у Вифлеємі.

      Близько опівночі розпочнуться різдвяні богослужіння у всіх католицьких храмах світу. Наші сусіди, поляки, дуже віддано ставляться до традицій цього свята.

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      Саме Польща вважається однією з найбільш канонічних католицьких країн. Тут дотримуються звичаїв, принесених ще францисканцями у XVII столітті. Співати колядок – це, мабуть, найкраща традиція.

      Водночас йдуть в ногу з сучасністю, наприклад, влаштовують роковий концерт у костелі. Адже вважають, що релігія має бути близькою й для сучасного покоління.

      Люблять і водити вертеп, або як його називають місцеві, пастирку: з переодягненими іронічними персонажами: не проходять повз жодну домівку.

      У Польщі дбають про традиції домашнього святкування. В країні прийнято, що вся родина долучається до підготовки різдвяного столу. Та перш, ніж куштувати страви, обов'язково моляться. Поляки йдуть до сповіді напередодні свята, аби у день Різдва душа була чистою.

      Різдво у Польщі
      Різдво у Польщі

      Вечір напередодні Різдва у Польщі має назву "Вігілія". Традиційно на святковому столі має бути 12 страв. Родина сідає за стіл, щойно з'явиться перша зірка. Перед вечерею поляки обов'язково діляться оплатком – прісним хлібом, який випікається у вигляді тоненьких пластинок з пшеничного борошна та води.

      Ця традиція є нагадуванням про Таємну вечерю, коли Ісус Христос ділився хлібом зі своїми учнями. Звичай також є нагадуванням, що з ближнім потрібно поділитися навіть останнім шматком хліба. Після цього кожен обирає ту страву, яка йому до смаку.

      У різних куточках Польщі є чимало різдвяних традицій. У Мазурії заведено витягувати соломинку з-під скатертини. Якою вона буде, цілою чи зламаною, таким видасться прийдешній рік.

      Різдво у Польщі
      Різдво у Польщі

      А на Підляшші залишають їжу для померлих родичів. Поруч обов'язково посипають попелом, щоб зранку побачити, чи приходив хтось із родичів вночі. Найпоширеніша звичка: залишати вільне місце за столом. Вважають, що вільне місце залишають для того гостя, який заблукав у дорозі.

      Різдво є державним святом й вихідним днем у ​​понад 145 країнах світу: святкують його аж вісім днів.

      Теги: Новини Польщі Різдво Традиції
      Джерело: 24 канал
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