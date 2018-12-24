Як християни західного обряду святкують Різдво у Польщі: цікаві традиції

У християн західного обряду 24 грудня – Святвечір. А вже 25 грудня весь католицький світ святкуватиме народження Божого Сина. Свято припадає на найдовшу в році ніч, коли, за віруваннями християн, й народився Ісус Христос у Вифлеємі.

Близько опівночі розпочнуться різдвяні богослужіння у всіх католицьких храмах світу. Наші сусіди, поляки, дуже віддано ставляться до традицій цього свята.

Читайте також: "Віра, сім'я і дружба — тут я беру натхнення": Єлизавета ІІ виголосила передріздвяну промову

Саме Польща вважається однією з найбільш канонічних католицьких країн. Тут дотримуються звичаїв, принесених ще францисканцями у XVII столітті. Співати колядок – це, мабуть, найкраща традиція.

Водночас йдуть в ногу з сучасністю, наприклад, влаштовують роковий концерт у костелі. Адже вважають, що релігія має бути близькою й для сучасного покоління.

Люблять і водити вертеп, або як його називають місцеві, пастирку: з переодягненими іронічними персонажами: не проходять повз жодну домівку.

У Польщі дбають про традиції домашнього святкування. В країні прийнято, що вся родина долучається до підготовки різдвяного столу. Та перш, ніж куштувати страви, обов'язково моляться. Поляки йдуть до сповіді напередодні свята, аби у день Різдва душа була чистою.



Різдво у Польщі

Вечір напередодні Різдва у Польщі має назву "Вігілія". Традиційно на святковому столі має бути 12 страв. Родина сідає за стіл, щойно з'явиться перша зірка. Перед вечерею поляки обов'язково діляться оплатком – прісним хлібом, який випікається у вигляді тоненьких пластинок з пшеничного борошна та води.

Ця традиція є нагадуванням про Таємну вечерю, коли Ісус Христос ділився хлібом зі своїми учнями. Звичай також є нагадуванням, що з ближнім потрібно поділитися навіть останнім шматком хліба. Після цього кожен обирає ту страву, яка йому до смаку.

У різних куточках Польщі є чимало різдвяних традицій. У Мазурії заведено витягувати соломинку з-під скатертини. Якою вона буде, цілою чи зламаною, таким видасться прийдешній рік.



Різдво у Польщі

А на Підляшші залишають їжу для померлих родичів. Поруч обов'язково посипають попелом, щоб зранку побачити, чи приходив хтось із родичів вночі. Найпоширеніша звичка: залишати вільне місце за столом. Вважають, що вільне місце залишають для того гостя, який заблукав у дорозі.

Різдво є державним святом й вихідним днем у ​​понад 145 країнах світу: святкують його аж вісім днів.