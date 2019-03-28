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      Как и где голосовать украинцам, которые живут в России

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      Украинцы, живущие в России, могут голосовать в Казахстане, Грузии и Финляндии
      Украинцы, живущие в России, могут голосовать в Казахстане, Грузии и Финляндии / Фото 24 канала

      Украинцы, которые постоянно проживают на территории России, смогут проголосовать на президентских выборах 31 марта в посольствах Украины в Казахстане, Грузии и Финляндии. По данным МИД, таких граждан насчитывается почти 30 тысяч.

      Директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев рассказал на брифинге, что всего в России проживает 2 миллиона украинцев. Однако, большинство из них временно находится на территории страны-агрессора.

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      Украинцы, которые не всегда живут в РФ, смогут отдать свой голос в Украине по месту жительства, если они заранее позаботились об изменении избирательного адреса.

      Те граждане, которые проживают в России постоянно, будут иметь возможность голосовать в посольстве Украины в Грузии – это около 8 тысяч граждан, состоящих на учете в генконсульстве в Ростове-на-Дону, в Финляндии – около 19 тысяч граждан, которые относятся к посольству Украины в России и генконсульстве в Санкт-Петербурге и в Казахстане – около 3 тысяч граждан, стоящих на учете в Екатеринбурге и Новосибирске,
      – сказал представитель МИД.

      Практически все украинские граждане, которые находились на консульском учете в посольствах и консульствах Украины в РФ, отнесены к другим дипучреждениям.

      Однако, на президентских выборах не смогут голосовать украинские пленные и политзаключенные, которых незаконно удерживают в России.

      На прошлых выборах президента в 2014 году в список избирателей на всех участках в РФ были включены почти 50 тысяч человек. Из них проголосовали 1134 человека – это чуть больше 2% от зарегистрированного количества избирателей.

      Сколько украинцев будут голосовать за рубежом?
      Общее количество украинских избирателей за рубежом составляет более 410 тысяч человек. Они могут проголосовать на 101 избирательном участке в 72 странах мира. При посольствах и консульствах Украины созданы 99 участков, а еще два зарубежные избирательные участка сформированы при воинских частях, дислоцированных за пределами Украины – в Демократической Республике Конго и Косово. Наибольшие по количеству избирателей зарубежные избирательные участки расположены в Соединенных Штатах Америки, Германии и Молдове.


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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости Казахстана Украина – Россия Новости России МИД Украины Новости Грузии Финляндия Новости политики
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