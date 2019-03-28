Як і де голосувати українцям, що живуть у Росії

Українці, які постійно проживають на території Росії, зможуть проголосувати на президентських виборах 31 березня в посольствах України у Казахстані, Грузії та Фінляндії. За даними МЗС, таких громадян налічується майже 30 тисяч.

Директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев розповів на брифінгу, що загалом у Росії мешкає 2 мільйони українців. Проте, більшість з них тимчасово перебувають на території країни-агресора.

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Українці, які не постійно живуть у РФ, зможуть віддати свій голос в Україні за місцем постійного проживання, якщо вони завчасно подбали про зміну виборчої адреси.

Ті громадяни, які проживають в Росії постійно, матимуть можливість голосувати у посольстві України в Грузії - це близько 8 тисяч громадян, які стоять на обліку в генконсульстві в Ростові-на-Дону, у Фінляндії - близько 19 тисяч громадян, які відносяться до посольства України в Росії та генконсульстві в Санкт-Петербурзі і в Казахстані - близько 3 тисяч громадян, які стоять на обліку в Єкатеринбурзі і Новосибірську,

– сказав представник МЗС.

Фактично всі українські громадяни, які перебували на консульському обліку у посольствах і консульствах України в РФ, віднесені до інших дипустанов.

Проте, на президентських виборах не зможуть голосувати українські полонені та політв'язні, яких незаконно утримують в Росії.

На минулих виборах президента у 2014 році до списку виборців на всіх дільницях в РФ було включено майже 50 тисяч осіб. З них проголосували 1 134 особи – це трохи більше 2% від зареєстрованої кількості виборців.

Скільки українців голосуватиме за кордоном? Загальна кількість українських виборців за кордоном становить понад 410 тисяч осіб. Вони можуть проголосувати на 101 виборчій дільниці у 72 країнах світу. При посольствах і консульствах України створено 99 дільниць, а ще дві закордонні виборчі дільниці сформовані при військових частинах, дислокованих за межами України – у Демократичній Республіці Конго та Косово. Найбільші за кількістю виборців закордонні виборчі дільниці розташовані у Сполучених Штатах Америки, Німеччині та Молдові.



Як відбуватимуться вибори президента України