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      Как и когда Украина сможет избавиться от отношений с МВФ: мнение Гетманцева

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      Как и когда Украина избавится от отношений с МВФ: мнение Гетманцева
      Гетманцев со "Слуги народа" прокомментировал сотрудничество Украины с МВФ / Коллаж 24 канала

      Чтобы решить проблему с государственным долгом, Украина должна получить кредит от МВФ. Но вскоре – в среднесрочной перспективе – Украина сможет отказаться от сотрудничества с Международным валютным фондом.

      Об этом говорил вечером 30 апреля в эфире "Право на власть" народный депутат от "Слуги народа" и глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев. 

      К теме МВФ угрожает Офису Президента, или На кону будущее Украины

      По его словам, сейчас в Украине та ситуация, когда государство должно получить кредит от МВФ, чтобы решить проблему с государственным долгом. И эта проблема не в его размере, а в том, что он дорогой.

      У нас очень дорогой государственный долг – треть бюджета идет на выплату. Проблема даже не в том, что он большой – он слишком дорогой для такой страны как наша. Замена дорогого долга на дешевый – в этом и заключается решение проблемы,
      – считает Гетманцев.

      В течение нескольких лет Министерство финансов должно обеспечить постепенную замену дорогих кредитов на дешевые. Таким образом постепенно Украина сможет уменьшить общий объем госдолга, а долг перед МВФ вообще закрыть.

      К 2024 году мы можем уменьшить объем государственного долга до 42%. При таких условиях мы сможем совсем погасить кредиты МВФ и избавиться от этих отношений, которые некоторым, а возможно и нам, кажутся отягчающими,
      – заявил Гетманцев.

      И добавил, что прекращение кредитования от МВФ возможно "в среднесрочной перспективе": "За 2 – 3 года, как мы считаем, это возможно".

      Обратите внимание Без денег МВФ "призрак банкротства погрузит Украину в нищету", – Зеленский

      Новая программа сотрудничества Украины и МВФ: коротко

      • В декабре 2019 года МВФ предварительно согласовал программу финансирования Украины на 5,5 миллиарда долларов на 3 года. Однако решение не окончательное – его должен утвердить Совет директоров Фонда.
      • Президент Зеленский рассчитывает на увеличение программы до 8 миллиардов долларов. Однако МВФ ставил условия: закон о банках и закон о рынке земли.
      • Верховная Рада 30 марта во первом чтении приняла закон о банках (так называемый "антиколомойский"). А в ночь на 31 марта нардепы проголосовали за закон о рынке земли.
      • Теперь в украинском Минфине говорят, что ожидают в 2020 году два транша на сумму 3,5 миллиарда долларов. Однако процесс выполнения требований МВФ еще не завершен и окончательного решения Совета директоров до сих пор нет.
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Верховная Рада Слуга народа Даниил Гетманцев Кредит МВФ Новости Украины
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