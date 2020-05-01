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      Як і коли Україна зможе позбутися стосунків із МВФ: думка Гетманцева

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      Як і коли Україна зможе позбутися стосунків із МВФ: думка Гетманцева
      Гетманцев зі "Слуги народу" прокоментував співпрацю України з МВФ / Колаж 24 каналу

      Щоб розв'язати проблему з державним боргом, Україна повинна отримати кредит від МВФ. Але незабаром – у середньостроковій перспективі – Україна зможе відмовитися від співпраці з Міжнародним валютним фондом.

      Про це говорив увечері 30 квітня в ефірі "Право на владу" народний депутат від "Слуги народу" та голова комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев. 

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      За його словами, зараз в Україні та ситуація, коли держава мусить отримати кредит від МВФ, щоб розв'язати проблему із державним боргом. І ця проблема не у його розмірі, а у тому, що він дорогий.

      Ми маємо дуже дорогий державний борг – третина бюджету йде на виплату. Проблема навіть не в тому, що він великий – він надто дорогий для такої країни як наша. Заміна дорогого боргу на дешевий – у цьому і полягає розв'язання проблеми,
      – вважає Гетманцев.

      Протягом кількох років Міністерство фінансів повинне забезпечити поступову заміну дорогих кредитів на дешеві. У такий спосіб поступово Україна зможе зменшити загальний обсяг держборгу, а борг перед МВФ узагалі закрити.

      До 2024 року ми можемо зменшити обсяг державного боргу до 42%. За таких умов ми зможемо взагалі погасити кредити МВФ і позбутись цих відносин, які декому, а можливо і нам, здаються обтяжувальними,
      – заявив Гетманцев.

      І додав, що припинення кредитування від МВФ можливе "в середньостроковій перспективі": "За 2 – 3 роки ми вважаємо, що це можливо".

      Зверніть увагу Без грошей МВФ "привид банкрутства занурить Україну у злидні", – Зеленський

      Нова програма співпраці України та МВФ: коротко

      • У грудні 2019 року МВФ попередньо узгодив програму фінансування України на 5,5 мільярда доларів на 3 роки. Однак рішення не остаточно – його повинна затвердити Рада директорів Фонду.
      • Президент Зеленський розраховує на збільшення програми до 8 мільярдів доларів. Однак МВФ ставив умови: закон про банки та закон про ринок землі.
      • Верховна Рада 30 березня у першому читанні ухвалила закон про банки (так званий "антиколомойський"). А у ніч на 31 березня нардепи проголосували за закон про ринок землі.
      • Тепер в українському Мінфіні кажуть, що очікують у 2020 році два транші на суму 3,5 мільярда доларів. Однак процес виконання вимог МВФ ще не завершено й остаточного рішення Ради директорів досі немає.
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Верховна Рада Слуга народу Данило Гетманцев Кредит МВФ Новини України
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