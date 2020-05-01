Як і коли Україна зможе позбутися стосунків із МВФ: думка Гетманцева
Щоб розв'язати проблему з державним боргом, Україна повинна отримати кредит від МВФ. Але незабаром – у середньостроковій перспективі – Україна зможе відмовитися від співпраці з Міжнародним валютним фондом.
Про це говорив увечері 30 квітня в ефірі "Право на владу" народний депутат від "Слуги народу" та голова комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев.
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За його словами, зараз в Україні та ситуація, коли держава мусить отримати кредит від МВФ, щоб розв'язати проблему із державним боргом. І ця проблема не у його розмірі, а у тому, що він дорогий.
Ми маємо дуже дорогий державний борг – третина бюджету йде на виплату. Проблема навіть не в тому, що він великий – він надто дорогий для такої країни як наша. Заміна дорогого боргу на дешевий – у цьому і полягає розв'язання проблеми,
– вважає Гетманцев.
Протягом кількох років Міністерство фінансів повинне забезпечити поступову заміну дорогих кредитів на дешеві. У такий спосіб поступово Україна зможе зменшити загальний обсяг держборгу, а борг перед МВФ узагалі закрити.
До 2024 року ми можемо зменшити обсяг державного боргу до 42%. За таких умов ми зможемо взагалі погасити кредити МВФ і позбутись цих відносин, які декому, а можливо і нам, здаються обтяжувальними,
– заявив Гетманцев.
І додав, що припинення кредитування від МВФ можливе "в середньостроковій перспективі": "За 2 – 3 роки ми вважаємо, що це можливо".
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Нова програма співпраці України та МВФ: коротко
- У грудні 2019 року МВФ попередньо узгодив програму фінансування України на 5,5 мільярда доларів на 3 роки. Однак рішення не остаточно – його повинна затвердити Рада директорів Фонду.
- Президент Зеленський розраховує на збільшення програми до 8 мільярдів доларів. Однак МВФ ставив умови: закон про банки та закон про ринок землі.
- Верховна Рада 30 березня у першому читанні ухвалила закон про банки (так званий "антиколомойський"). А у ніч на 31 березня нардепи проголосували за закон про ринок землі.
- Тепер в українському Мінфіні кажуть, що очікують у 2020 році два транші на суму 3,5 мільярда доларів. Однак процес виконання вимог МВФ ще не завершено й остаточного рішення Ради директорів досі немає.