Як і коли Україна зможе позбутися стосунків із МВФ: думка Гетманцева

Щоб розв'язати проблему з державним боргом, Україна повинна отримати кредит від МВФ. Але незабаром – у середньостроковій перспективі – Україна зможе відмовитися від співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Про це говорив увечері 30 квітня в ефірі "Право на владу" народний депутат від "Слуги народу" та голова комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев.

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За його словами, зараз в Україні та ситуація, коли держава мусить отримати кредит від МВФ, щоб розв'язати проблему із державним боргом. І ця проблема не у його розмірі, а у тому, що він дорогий.

Ми маємо дуже дорогий державний борг – третина бюджету йде на виплату. Проблема навіть не в тому, що він великий – він надто дорогий для такої країни як наша. Заміна дорогого боргу на дешевий – у цьому і полягає розв'язання проблеми,

– вважає Гетманцев.

Протягом кількох років Міністерство фінансів повинне забезпечити поступову заміну дорогих кредитів на дешеві. У такий спосіб поступово Україна зможе зменшити загальний обсяг держборгу, а борг перед МВФ узагалі закрити.

До 2024 року ми можемо зменшити обсяг державного боргу до 42%. За таких умов ми зможемо взагалі погасити кредити МВФ і позбутись цих відносин, які декому, а можливо і нам, здаються обтяжувальними,

– заявив Гетманцев.

І додав, що припинення кредитування від МВФ можливе "в середньостроковій перспективі": "За 2 – 3 роки ми вважаємо, що це можливо".

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