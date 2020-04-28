Без грошей МВФ "привид банкрутства занурить Україну у злидні", – Зеленський
Україну у світі сприймають як жертву, хоча країна й намагається це сприйняття змінити та здійснити важливі економічні реформи. В умовах пандемії COVID-19 та потенційної світової кризи це нелегко, тож Україна гостро потребує фінансової підтримки ззовні.
Про це Президент України Володимир Зеленський розповів у статті для іспанського видання El Pais, яка була опублікована 27 квітня.
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Україні необхідна фінансова підтримка ззовні
У статті мовиться про те, що Україна намагається змінити ситуацію, за якої у світі її сприймають як жертву. Хоча це й нелегко в умовах пандемії та загрози світової економічної кризи.
Зеленський відверто перелічив негаразди країни, яку очолює:
- Україна не змогла позбутися залежності від зовнішніх ринків.
- Економіка все ще є сировинною.
- Реформи модернізації зазнали тривалих затримок.
Однак українському лідеру "приємно бачити, що міжнародні партнери – МВФ, Світовий банк та інші – готові допомогти у здійсненні реформ, яких терміново потребує країна".
А також у наданні фінансових ресурсів, необхідних для обслуговування боргу. Без цього намітиться привид банкрутства, який занурить Україну у злидні,
– зізнався Зеленський.
Причому відновлення після банкрутства буде довгим і важким: "Ми не можемо ризикувати життями мільйонів людей, і тому очікуємо нову програму фінансування від МВФ і Світового банку", - пояснює президент.
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Успіхи на шляху до виходу з кризи
Зеленський у цій статті розповів і про успіхи: "Ми провели більше реформ, ніж будь-який попередній уряд". Серед успіхів президент перелічив:
- Завершення побудови антикорупційної системи.
- Реформу небанківської фінансової системи.
- Ухвалення понад 100 законів про модернізацію та вдосконалення законодавчої бази.
- Старт реформи сфери застосування законів.
- Успішна робота над програмою інвесторів.
Про "антиколомойський" закон та ринок земель сільськогосподарського призначення
Нещодавно ми проголосували за два важливі рішення: захистити банківську систему України від олігархів та відкрити прозорий ринок землі,
– окремо наголосив Володимир Зеленський.
За його словами, саме сільське господарство є основою національної економіки та становить 20% ВВП країни. На жаль, досі відсутність ринку сільськогосподарської землі є одним з вагомих факторів, які "утримують мільйони українців у бідності".
Володимир Зеленський наголосив:
- Закон про банки й закон про землю – "історичні закони, важливі для українського народу".
- Ці закони також є хорошим прикладом того якісної співпраці України з МВФ та Світовим банком.
Що відомо про новий транш МВФ для України? У грудні 2019 року МВФ попередньо узгодив програму фінансування України на 5,5 мільярда доларів на 3 роки. Однак рішення повинна затвердити Рада директорів організації.
Зараз Володимир Зеленський розраховує на збільшення програми до 8 мільярдів доларів. Однак МВФ ставив умови: закон про банки та закон про ринок землі.
Верховна Рада 30 березня у першому читанні ухвалила "антиколомойський" законопроєкт. А у ніч на 31 березня нардепи проголосували за закон про ринок землі.
Однак процес виконання вимог МВФ ще не завершено. Остаточного рішення Ради директорів Фонду досі немає.
Про війну в Україні
Володимир Зеленський у статті іспанському виданню нагадав також європейському та світовому читачу, що:
- Війна на Сході України триває шість років.
- Вона вже обійшлася країні у понад 14 тисяч життів.
- Мільйони людей стали вимушеними переселенцями.
- Війна підірвала економіку України.
- І це не повний та кінцевий перелік: війна "може мати ще гірші наслідки в майбутньому".
Ми почали шлях до миру, розпочавши діалог з Росією – країною, яка не спілкувалася з попередньою владою. Завдяки цьому нам вдалося звільнити 131 ув'язненого українця та повернути конфісковані кораблі, ми зберегли транзит газу через нашу територію, а також провели зустріч лідерів "нормандської четвірки", щоб домовитись про шлях до миру,
– розповів Зеленський.
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А після цього подякував Євросоюзу, зокрема Німеччині та Франції, за допомогу у:
- Фінансуванні реформ в Україні,
- Подоланні наслідків війни на Донбасі,
- Підтримку санкцій проти Росії.
І сьогодні, і в майбутньому нам потрібна ця підтримка. Поки я є президентом, Україна буде надійним міжнародним партнером у всіх сенсах. Моя мета – побудувати сильну, демократичну та квітучу Україну, тому що мій народ заслуговує на краще життя,
– підсумував український президент.