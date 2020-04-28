Без грошей МВФ "привид банкрутства занурить Україну у злидні", – Зеленський

Україну у світі сприймають як жертву, хоча країна й намагається це сприйняття змінити та здійснити важливі економічні реформи. В умовах пандемії COVID-19 та потенційної світової кризи це нелегко, тож Україна гостро потребує фінансової підтримки ззовні.

Про це Президент України Володимир Зеленський розповів у статті для іспанського видання El Pais, яка була опублікована 27 квітня.

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Україні необхідна фінансова підтримка ззовні

У статті мовиться про те, що Україна намагається змінити ситуацію, за якої у світі її сприймають як жертву. Хоча це й нелегко в умовах пандемії та загрози світової економічної кризи.

Зеленський відверто перелічив негаразди країни, яку очолює:

Україна не змогла позбутися залежності від зовнішніх ринків.

Економіка все ще є сировинною.

Реформи модернізації зазнали тривалих затримок.

Однак українському лідеру "приємно бачити, що міжнародні партнери – МВФ, Світовий банк та інші – готові допомогти у здійсненні реформ, яких терміново потребує країна".

А також у наданні фінансових ресурсів, необхідних для обслуговування боргу. Без цього намітиться привид банкрутства, який занурить Україну у злидні,

– зізнався Зеленський.

Причому відновлення після банкрутства буде довгим і важким: "Ми не можемо ризикувати життями мільйонів людей, і тому очікуємо нову програму фінансування від МВФ і Світового банку", - пояснює президент.

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Успіхи на шляху до виходу з кризи

Зеленський у цій статті розповів і про успіхи: "Ми провели більше реформ, ніж будь-який попередній уряд". Серед успіхів президент перелічив:

Завершення побудови антикорупційної системи.

Реформу небанківської фінансової системи.

Ухвалення понад 100 законів про модернізацію та вдосконалення законодавчої бази.

Старт реформи сфери застосування законів.

Успішна робота над програмою інвесторів.

Про "антиколомойський" закон та ринок земель сільськогосподарського призначення

Нещодавно ми проголосували за два важливі рішення: захистити банківську систему України від олігархів та відкрити прозорий ринок землі,

– окремо наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, саме сільське господарство є основою національної економіки та становить 20% ВВП країни. На жаль, досі відсутність ринку сільськогосподарської землі є одним з вагомих факторів, які "утримують мільйони українців у бідності".

Володимир Зеленський наголосив:

Закон про банки й закон про землю – "історичні закони, важливі для українського народу".

Ці закони також є хорошим прикладом того якісної співпраці України з МВФ та Світовим банком.

Що відомо про новий транш МВФ для України? У грудні 2019 року МВФ попередньо узгодив програму фінансування України на 5,5 мільярда доларів на 3 роки. Однак рішення повинна затвердити Рада директорів організації.



Зараз Володимир Зеленський розраховує на збільшення програми до 8 мільярдів доларів. Однак МВФ ставив умови: закон про банки та закон про ринок землі.



Верховна Рада 30 березня у першому читанні ухвалила "антиколомойський" законопроєкт. А у ніч на 31 березня нардепи проголосували за закон про ринок землі.



Однак процес виконання вимог МВФ ще не завершено. Остаточного рішення Ради директорів Фонду досі немає.

Про війну в Україні

Володимир Зеленський у статті іспанському виданню нагадав також європейському та світовому читачу, що:

Війна на Сході України триває шість років.

Вона вже обійшлася країні у понад 14 тисяч життів.

Мільйони людей стали вимушеними переселенцями.

Війна підірвала економіку України.

І це не повний та кінцевий перелік: війна "може мати ще гірші наслідки в майбутньому".

Ми почали шлях до миру, розпочавши діалог з Росією – країною, яка не спілкувалася з попередньою владою. Завдяки цьому нам вдалося звільнити 131 ув'язненого українця та повернути конфісковані кораблі, ми зберегли транзит газу через нашу територію, а також провели зустріч лідерів "нормандської четвірки", щоб домовитись про шлях до миру,

– розповів Зеленський.

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А після цього подякував Євросоюзу, зокрема Німеччині та Франції, за допомогу у:

Фінансуванні реформ в Україні,

Подоланні наслідків війни на Донбасі,

Підтримку санкцій проти Росії.

І сьогодні, і в майбутньому нам потрібна ця підтримка. Поки я є президентом, Україна буде надійним міжнародним партнером у всіх сенсах. Моя мета – побудувати сильну, демократичну та квітучу Україну, тому що мій народ заслуговує на краще життя,

– підсумував український президент.