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      Ці гроші – як кров для організму, – Зеленський про допомогу МВФ Україні

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      Президент Володимир Зеленський / Пресслужба ОПУ

      Україні вкрай необхідні 8 мільярдів доларів від Міжнародного валютного фонду. Також Київ розраховує на допомогу від Світового банку та Євросоюзу.

      Раніше з МВФ була програма, розрахована на 5 – 5,5 мільярдів доларів на три роки, зараз Україні вдалось домовитись про, як мінімум, 8 мільярдів. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

      Дивіться також Зеленський виступив на "Свободі слова": головні тези

      Чи може людина прожити без води тиждень, а навіщо? З МВФ ситуація така сама. А навіщо нам так ризикувати – довести ситуацію до дефолту? У нас є така підтримка – вона для нас важлива. В інші часи мище б могли дискутувати. Зараз ці гроші – як кров для організму,
      – пояснив Зеленський.

      Президент зазначив, що спілкується з лідерами багатьох країн про надання фінансової допомоги, зокрема – ОАЕ, Азербайджану, Канади та Німеччини.

      Всі вони прив'язуються до одного сигналу – Меморандуму з МВФ. Ми обіцяли багато років. Виконували не все, виконували частково. Зараз було багато умов, але ми це зробили,
      – сказав президент.

      Двома основними умовами для отримання траншу МВФ, підтвердив Зеленський, було ухвалення закону про ринок землі та закону про банки. 

      Що відомо про співпрацю України та МВФ

      • У грудні 2019 року МВФ попередньо узгодив програму фінансування України на 5,5 мільярда доларів на 3 роки. Однак рішення повинна затвердити Рада директорів організації.
      • Президент Володимир Зеленський розраховує на збільшення програми з Міжнародним валютним фондом до 8 мільярдів доларів.
      • Верховна Рада 30 березня у першому читанні ухвалила "антиколомойський" законопроєкт. А у ніч на 31 березня нардепи проголосували за закон про ринок землі. Прийняття законодавства було вимогою МВФ для надання допомоги.
      • Парламентарі внесли у закон про банки понад 16 тисяч правок. Їхній розгляд може затягнути остаточне прийняття закону.  
      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Законодавство МВФ Транш МВФ Президент України Новини політики
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