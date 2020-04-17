Ці гроші – як кров для організму, – Зеленський про допомогу МВФ Україні
Україні вкрай необхідні 8 мільярдів доларів від Міжнародного валютного фонду. Також Київ розраховує на допомогу від Світового банку та Євросоюзу.
Раніше з МВФ була програма, розрахована на 5 – 5,5 мільярдів доларів на три роки, зараз Україні вдалось домовитись про, як мінімум, 8 мільярдів. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".
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Чи може людина прожити без води тиждень, а навіщо? З МВФ ситуація така сама. А навіщо нам так ризикувати – довести ситуацію до дефолту? У нас є така підтримка – вона для нас важлива. В інші часи мище б могли дискутувати. Зараз ці гроші – як кров для організму,
– пояснив Зеленський.
Президент зазначив, що спілкується з лідерами багатьох країн про надання фінансової допомоги, зокрема – ОАЕ, Азербайджану, Канади та Німеччини.
Всі вони прив'язуються до одного сигналу – Меморандуму з МВФ. Ми обіцяли багато років. Виконували не все, виконували частково. Зараз було багато умов, але ми це зробили,
– сказав президент.
Двома основними умовами для отримання траншу МВФ, підтвердив Зеленський, було ухвалення закону про ринок землі та закону про банки.
Що відомо про співпрацю України та МВФ
- У грудні 2019 року МВФ попередньо узгодив програму фінансування України на 5,5 мільярда доларів на 3 роки. Однак рішення повинна затвердити Рада директорів організації.
- Президент Володимир Зеленський розраховує на збільшення програми з Міжнародним валютним фондом до 8 мільярдів доларів.
- Верховна Рада 30 березня у першому читанні ухвалила "антиколомойський" законопроєкт. А у ніч на 31 березня нардепи проголосували за закон про ринок землі. Прийняття законодавства було вимогою МВФ для надання допомоги.
- Парламентарі внесли у закон про банки понад 16 тисяч правок. Їхній розгляд може затягнути остаточне прийняття закону.
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