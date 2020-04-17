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      Зеленський виступив на "Свободі слова": головні тези

      - Читать новость на русском
      Зеленський на ток-шоу / GettyImages

      Президент Володимир Зеленський ввечері 17 квітня виступив у ток-шоу "Свобода слова" Савіка Шустера. Головне про, що говорив президент, стосувалося боротьби з коронавірусом та його тяжкими наслідками для економіки країни.

      24 канал зібрав головні тези виступу Володимира Зеленського на "Свободі слова". До речі, це вже другий виступ Зеленського на цьому ток-шоу за час карантину, попередній був майже місяць тому – 16 березня.

      Раніше У президента обговорили ситуацію в регіонах: проблеми з ліками, харчуванням та транспортом

      Головне з виступу Зеленського 17 квітня

      • Такі складні обставини для України, які склалися одночасно: карантин, війна, умови для траншу МВФ – це випробування, яке необхідно пройти. Це непросто, але зробить усіх сильнішими. 
      • Влада, на думку Зеленського, дуже вчасно відреагувала на коронавірус. У порівнянні з Євпропою поки непогана ситуація із захворюваністю.
      • Іншого кроку, як зустрічати Великдень вдома, наразі немає. Якщо вчинити по-іншому, може статися велика хвиля захворюваності, якої в Україні ще досі не було.

      У наступному році підемо всі разом до церкви. Наразі зустрічаємо вдома. Дуже важливо відреагувати на обмеження не серцем, а розумом,
      – зазначив Зеленський.

      • Люди, які підуть до церкви, ставитимуть перед вибором лікарів, кому жити. Адже навантаження на лікарні буде непосильним і медикам доведеться обирати, кого рятувати. Так, як це було в Італії, пригадав Зеленський.
      • В Україні від 2 до 10% населення можуть перехворіти на коронавірус. У разі крайньої верхньої позначки – буде дуже складно для медичної системи.
      • Додаткові 500 гривень виплат пенсіонерам залишать назавжди. Опісля підніматимуть зарплати й інші пенсійні виплати.
      • Кількість робочих місць в Україні збільшуватимуть завдяки "Великому будівництву" інфраструктури.
      • Україна започаткує іпотечні програми, які будуть орієнтовані зокрема на заробітчан. Це робиться для того, аби утримати українців вдома.
      • У травні можливі послаблення обмежень: зокрема можуть відновити громадські перевезення.
      • Україна може обійтися без траншу МВФ, однак від цього невигідно робити, та і нерозумно. "Гроші від МВФ потрібні Україні, як кров для організму", – зазначив Зеленський. 
      • 16 тисяч поправок до банківського закону – це рекорд серед законів парлементу. Зеленський негативно відреагував на таку ситуацію із "поправковим спамом"
      • Обмін полоненими на Великдень – це перемога. Так, малими кроками Україна рухатиметься до повної перемоги у війні з Росією.

      Новина доповнюється…

      Дивіться виступ Зеленського на "Свободі слова"

       

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Карантин в Україні 2020 Великдень Коронавірус в Україні Володимир Зеленський Новини України Новини політики Обмін полоненими Офіс Президента Звернення Зеленського
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