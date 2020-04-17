Зеленський виступив на "Свободі слова": головні тези

Президент Володимир Зеленський ввечері 17 квітня виступив у ток-шоу "Свобода слова" Савіка Шустера. Головне про, що говорив президент, стосувалося боротьби з коронавірусом та його тяжкими наслідками для економіки країни.

24 канал зібрав головні тези виступу Володимира Зеленського на "Свободі слова". До речі, це вже другий виступ Зеленського на цьому ток-шоу за час карантину, попередній був майже місяць тому – 16 березня.

Раніше У президента обговорили ситуацію в регіонах: проблеми з ліками, харчуванням та транспортом

Головне з виступу Зеленського 17 квітня

Такі складні обставини для України , які склалися одночасно: карантин, війна, умови для траншу МВФ – це випробування, яке необхідно пройти. Це непросто, але зробить усіх сильнішими.

, які склалися одночасно: карантин, війна, умови для траншу МВФ – це випробування, яке необхідно пройти. Це непросто, але зробить усіх сильнішими. Влада , на думку Зеленського, дуже вчасно відреагувала на коронавірус . У порівнянні з Євпропою поки непогана ситуація із захворюваністю.

, на думку Зеленського, . У порівнянні з Євпропою поки непогана ситуація із захворюваністю. Іншого кроку, як зустрічати Великдень вдома, наразі немає. Якщо вчинити по-іншому, може статися велика хвиля захворюваності, якої в Україні ще досі не було.

У наступному році підемо всі разом до церкви. Наразі зустрічаємо вдома. Дуже важливо відреагувати на обмеження не серцем, а розумом,

– зазначив Зеленський.

Люди, які підуть до церкви, ставитимуть перед вибором лікарів , кому жити. Адже навантаження на лікарні буде непосильним і медикам доведеться обирати, кого рятувати. Так, як це було в Італії, пригадав Зеленський.

, кому жити. Адже навантаження на лікарні буде непосильним і медикам доведеться обирати, кого рятувати. Так, як це було в Італії, пригадав Зеленський. В Україні від 2 до 10% населення можуть перехворіти на коронавірус . У разі крайньої верхньої позначки – буде дуже складно для медичної системи.

. У разі крайньої верхньої позначки – буде дуже складно для медичної системи. Додаткові 500 гривень виплат пенсіонерам залишать назавжди . Опісля підніматимуть зарплати й інші пенсійні виплати.

виплат пенсіонерам . Опісля підніматимуть зарплати й інші пенсійні виплати. Кількість робочих місць в Україні збільшуватимуть завдяки " Великому будівництву " інфраструктури.

" інфраструктури. Україна започаткує іпотечні програми, які будуть орієнтовані зокрема на заробітчан. Це робиться для того, аби утримати українців вдома.

У травні можливі послаблення обмежень: зокрема можуть відновити громадські перевезення .

. Україна може обійтися без траншу МВФ , однак від цього невигідно робити, та і нерозумно. "Гроші від МВФ потрібні Україні, як кров для організму", – зазначив Зеленський.

, однак від цього невигідно робити, та і нерозумно. "Гроші від МВФ потрібні Україні, як кров для організму", – зазначив Зеленський. 16 тисяч поправок до банківського закону – це рекорд серед законів парлементу. Зеленський негативно відреагував на таку ситуацію із "поправковим спамом"

Обмін полоненими на Великдень – це перемога. Так, малими кроками Україна рухатиметься до повної перемоги у війні з Росією.

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