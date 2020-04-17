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      Зеленский выступил на "Свободе слова": главные тезисы

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      Зеленский на ток-шоу / GettyImages

      Президент Владимир Зеленский вечером 17 апреля выступил в ток-шоу "Свобода слова" Савика Шустера. Главное, о чем говорил президент, касалось борьбы с коронавирусом и его тяжелыми последствиями для экономики страны.

      24 канал собрал главные тезисы выступления Владимира Зеленского на "Свободе слова". Кстати, это уже второе выступление Зеленского на этом ток-шоу за время карантина, предыдущее было почти месяц назад – 16 марта.

      Ранее У президента обсудили ситуацию в регионах: проблемы с лекарствами, питанием и транспортом

      Главное из выступления Зеленского 17 апреля

      • Такие сложные обстоятельства для Украины, которые сложились одновременно: карантин, война, условия для транша МВФ – это испытание, которое необходимо пройти. Это непросто, но сделает всех сильнее.
      • Власть, по мнению Зеленского, очень вовремя отреагировала на коронавирус. По сравнению с Европой пока неплохая ситуация с заболеваемостью.
      • Иного шага, как встречать Пасху дома, пока нет. Если поступить по-другому, может произойти большая волна заболеваемости, которой в Украине еще не было.

      В следующем году пойдем все вместе в церковь. Сейчас встречаем дома. Очень важно отреагировать на ограничения не сердцем, а умом,
      – отметил Зеленский.

      • Люди, которые пойдут в церковь, поставят перед выбором врачей, кому жить. Ведь нагрузка на больницы будет непосильна, и медикам придется выбирать, кого спасать. Так, как это было в Италии, вспомнил Зеленский.
      • В Украине от 2 до 10% населения могут переболеть на коронавирусом. В случае крайней верхней отметки – будет очень сложно для медицинской системы.
      • Дополнительные 500 гривен выплат пенсионерам оставят навсегда. После будут поднимать зарплаты и другие пенсионные выплаты.
      • Количество рабочих мест в Украине будут увеличивать благодаря "Большой стройке" инфраструктуры.
      • Украина начнет ипотечные программы, которые будут ориентированы в том числе на работников. Это делается для того, чтобы удержать украинцев дома.
      • В мае возможно ослабление ограничений: в частности могут восстановить общественные перевозки.
      • Украина может обойтись без транша МВФ, однако это невыгодно делать, да и глупо. "Деньги от МВФ нужны Украине, как кровь для организма", – отметил Зеленский.
      • 16 тысяч поправок в банковский закон – это рекорд среди законов парламента. Зеленский негативно отреагировал на такую ​​ситуацию с "поправочный спамом"
      • Обмен пленными на Пасху – это победа. Так, малыми шагами Украина будет двигаться к полной победе в войне с Россией.
      • Когда российские войска выйдут, Украина зайдет на оккупированные территории и тогда вернет контроль над границей. Только потом там можно будет провести выборы.
      • Зеленский на вопрос, не боится ли падения своего рейтинга из-за строжайшего карантина, ответил, что не думает о таких цифрах.
      • Большинство бизнесменов, которых привлекали, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом, действительно сделали много полезных дел. Однако, некоторые занялись и политическим пиаром.
      • Монобольшенство, которое составляет "Слуга народа" одобрило наибольшее количество важных законопроектов в Украине. Однако не всем нравится такая слаженность власти. В Украине есть много акул, отметил Зеленский. "Все знают, что со мной ни одна акула не сможет договориться. А люди – они разные. Все хотят, чтобы этот корабль (партия "Слуга народа" – 24 канал) утонул, большинство в Верховной Раде. Потому что мы меняем страну",
        – подытожил Зеленский.

      Смотрите выступление Зеленского на "Свободе слова"

       

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости политики Пасха Обмен пленными Офіс Президента Обращение Зеленского
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