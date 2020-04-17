Зеленский выступил на "Свободе слова": главные тезисы

Президент Владимир Зеленский вечером 17 апреля выступил в ток-шоу "Свобода слова" Савика Шустера. Главное, о чем говорил президент, касалось борьбы с коронавирусом и его тяжелыми последствиями для экономики страны.

24 канал собрал главные тезисы выступления Владимира Зеленского на "Свободе слова". Кстати, это уже второе выступление Зеленского на этом ток-шоу за время карантина, предыдущее было почти месяц назад – 16 марта.

Ранее У президента обсудили ситуацию в регионах: проблемы с лекарствами, питанием и транспортом

Главное из выступления Зеленского 17 апреля

Такие сложные обстоятельства для Украины , которые сложились одновременно: карантин, война, условия для транша МВФ – это испытание, которое необходимо пройти. Это непросто, но сделает всех сильнее.

, которые сложились одновременно: карантин, война, условия для транша МВФ – это испытание, которое необходимо пройти. Это непросто, но сделает всех сильнее. Власть , по мнению Зеленского, очень вовремя отреагировала на коронавирус . По сравнению с Европой пока неплохая ситуация с заболеваемостью.

, по мнению Зеленского, . По сравнению с Европой пока неплохая ситуация с заболеваемостью. Иного шага, как встречать Пасху дома, пока нет. Если поступить по-другому, может произойти большая волна заболеваемости, которой в Украине еще не было.

В следующем году пойдем все вместе в церковь. Сейчас встречаем дома. Очень важно отреагировать на ограничения не сердцем, а умом,

– отметил Зеленский.

Люди, которые пойдут в церковь, поставят перед выбором врачей , кому жить. Ведь нагрузка на больницы будет непосильна, и медикам придется выбирать, кого спасать. Так, как это было в Италии, вспомнил Зеленский.

, кому жить. Ведь нагрузка на больницы будет непосильна, и медикам придется выбирать, кого спасать. Так, как это было в Италии, вспомнил Зеленский. В Украине от 2 до 10% населения могут переболеть на коронавирусом . В случае крайней верхней отметки – будет очень сложно для медицинской системы.

. В случае крайней верхней отметки – будет очень сложно для медицинской системы. Дополнительные 500 гривен выплат пенсионерам оставят навсегда . После будут поднимать зарплаты и другие пенсионные выплаты.

выплат пенсионерам . После будут поднимать зарплаты и другие пенсионные выплаты. Количество рабочих мест в Украине будут увеличивать благодаря "Большой стройке" инфраструктуры.

инфраструктуры. Украина начнет ипотечные программы, которые будут ориентированы в том числе на работников. Это делается для того, чтобы удержать украинцев дома.

В мае возможно ослабление ограничений: в частности могут восстановить общественные перевозки.

Украина может обойтись без транша МВФ , однако это невыгодно делать, да и глупо. "Деньги от МВФ нужны Украине, как кровь для организма", – отметил Зеленский.

, однако это невыгодно делать, да и глупо. "Деньги от МВФ нужны Украине, как кровь для организма", – отметил Зеленский. 16 тысяч поправок в банковский закон – это рекорд среди законов парламента. Зеленский негативно отреагировал на такую ​​ситуацию с "поправочный спамом"

– это рекорд среди законов парламента. Зеленский негативно отреагировал на такую ​​ситуацию с "поправочный спамом" Обмен пленными на Пасху – это победа. Так, малыми шагами Украина будет двигаться к полной победе в войне с Россией.

– это победа. Так, малыми шагами Украина будет двигаться к Когда российские войска выйдут, Украина зайдет на оккупированные территории и тогда вернет контроль над границей. Только потом там можно будет провести выборы .

. Зеленский на вопрос, не боится ли падения своего рейтинга из-за строжайшего карантина , ответил, что не думает о таких цифрах.

, ответил, что не думает о таких цифрах. Большинство бизнесменов, которых привлекали, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом, действительно сделали много полезных дел. Однако, некоторые занялись и политическим пиаром .

. Монобольшенство, которое составляет "Слуга народа" одобрило наибольшее количество важных законопроектов в Украине. Однако не всем нравится такая слаженность власти. В Украине есть много акул, отметил Зеленский. "Все знают, что со мной ни одна акула не сможет договориться. А люди – они разные. Все хотят, чтобы этот корабль (партия "Слуга народа" – 24 канал) утонул, большинство в Верховной Раде. Потому что мы меняем страну",

– подытожил Зеленский.

Смотрите выступление Зеленского на "Свободе слова"