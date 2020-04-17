Эти деньги – как кровь для организма, – Зеленский о помощи МВФ Украине
Украине крайне необходимы 8 миллиардов долларов от Международного валютного фонда. Также Киев рассчитывает на помощь от Всемирного банка и Евросоюза.
Ранее с МВФ была программа, рассчитанная на 5 – 5,5 миллиардов долларов на три года, сейчас Украине удалось договориться о, как минимум, 8 миллиардах. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в эфире "Свободы слова Савика Шустера".
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Может ли человек прожить без воды неделю, а зачем? С МВФ ситуация такая же. А зачем нам так рисковать – довести ситуацию до дефолта? У нас есть такая поддержка – она для нас важна. В другие времена мы еще бы могли дискутировать. Сейчас эти деньги – как кровь для организма,
– пояснил Зеленский.
Президент отметил, что общается с лидерами многих стран об оказании финансовой помощи, в частности – ОАЭ, Азербайджана, Канады и Германии.
Все они привязываются к одному сигналу – Меморандуму с МВФ. Мы обещали много лет. Выполняли не все, выполняли частично. Сейчас было много условий, но мы это сделали,
– сказал президент.
Двумя основными условиями для получения транша МВФ, подтвердил Зеленский, было принятие закона о рынке земли и закона о банках.
Что известно о сотрудничестве Украины и МВФ
- В декабре 2019 года МВФ предварительно согласовал программу финансирования Украины на 5,5 миллиарда долларов на 3 года. Однако решение должен утвердить Совет директоров организации.
- Президент Владимир Зеленский рассчитывает на увеличение программы с Международным валютным фондом до 8 миллиардов долларов.
- Верховная Рада 30 марта в первом чтении приняла "антиколомойский" законопроект. А в ночь на 31 марта нардепы проголосовали за закон о рынке земли. Принятие законодательства было требованием МВФ для оказания помощи.
- Парламентарии внесли в закон О банках более 16 тысяч правок. Их рассмотрение может затянуть окончательное принятие закона.
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