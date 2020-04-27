Яку суму Україна сподівається отримати від МВФ: пояснення Мінфіну
У 2020 році від Міжнародного валютного фонду Україна може отримати два кредити. Загальна їх сума становить – 1, 75 мільярда доларів.
Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко під час засідання парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, повідомило видання "Укрінформ".
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Сергій Марченко зазначив, що Україна хотіла б збільшити суму, проте поки мова йде про 3,5 млрд дол. Загальний обсяг нової програми співпраці України з МВФ може сягнути 8 млрд дол.
Мова йде про 3,5 мільярда доларів і, відповідно, два транші: 1,75 мільярда доларів. та 1,75 мільярда доларів,
– пояснив Марченко.
Раніше Національний банк прогнозував, що Україна може отримати транш від МВФ у другому кварталі 2020 року у розмірі 2 мільярда доларів.
Співпраця МВФ і України під час пандемії
- У грудні 2019 року МВФ попередньо узгодив програму фінансування України на 5,5 мільярда доларів на 3 роки. Однак рішення повинна затвердити Рада директорів організації.
- Президент Володимир Зеленський розраховує на збільшення програми з Міжнародним валютним фондом до 8 мільярдів доларів.
- Верховна Рада 30 березня у першому читанні ухвалила "антиколомойський" законопроєкт. А у ніч на 31 березня нардепи проголосували за закон про ринок землі. Прийняття законів було вимогою МВФ для надання допомоги.
- Парламентарі внесли у законопроєкт про банки понад 16 тисяч правок, що могло затягнути його прийняття. Для спрощення розгляду депутати ухвалили законопроєкт про "поправковий спам".