Яку суму Україна сподівається отримати від МВФ: пояснення Мінфіну

У 2020 році від Міжнародного валютного фонду Україна може отримати два кредити. Загальна їх сума становить – 1, 75 мільярда доларів.

Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко під час засідання парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, повідомило видання "Укрінформ".

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Сергій Марченко зазначив, що Україна хотіла б збільшити суму, проте поки мова йде про 3,5 млрд дол. Загальний обсяг нової програми співпраці України з МВФ може сягнути 8 млрд дол.

Мова йде про 3,5 мільярда доларів і, відповідно, два транші: 1,75 мільярда доларів. та 1,75 мільярда доларів,

– пояснив Марченко.

Раніше Національний банк прогнозував, що Україна може отримати транш від МВФ у другому кварталі 2020 року у розмірі 2 мільярда доларів.

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