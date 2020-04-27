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      Какую сумму Украина надеется получить от МВФ: пояснения Минфина

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      МВФ
      МВФ / dw.com

      В 2020 году от Международного валютного фонда Украина может получить два кредита. Общая их сумма составляет – 1, 75 миллиарда долларов.

      Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко во время заседания парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, сообщило издание "Укринформ".

      Интересно Когда Рада планирует рассмотреть "антиколомойський" законопроект, необходимый для кредита МВФ

      Сергей Марченко отметил, что Украина хотела бы увеличить сумму, однако пока речь идет о 3,5 млрд долл. Общий объем новой программы сотрудничества Украины с МВФ может достичь 8 млрд долл.

      Речь идет о 3,5 миллиарда долларов и, соответственно, два транша: 1,75 миллиарда долларов. и 1,75 миллиарда долларов,
      – пояснил Марченко.

      Ранее Национальный банк прогнозировал, что Украина может получить транш от МВФ во втором квартале 2020 года в размере 2 миллиарда долларов.

      Сотрудничество МВФ и Украины во время пандемии

      • В декабре 2019 года МВФ предварительно согласовал программу финансирования Украины на 5,5 миллиарда долларов на 3 года. Однако решение должен утвердить Совет директоров организации.
      • Президент Владимир Зеленский рассчитывает на увеличение программы с Международным валютным фондом до 8 миллиардов долларов.
      • Верховная Рада 30 марта в первом чтении приняла "антиколомойський" законопроект. А в ночь на 31 марта нардепы проголосовали за закон о рынке земли. Принятие законов было требованием МВФ для оказания помощи.
      • Парламентарии внесли в законопроект о банки более 16 тысяч правок, что могло затянуть его принятие. Для упрощения рассмотрения депутаты приняли законопроект о "поправочный спам".
      Автор: Мария Лелека
      Теги: Новости Украины Министерство финансов Украины МВФ Транш МВФ
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