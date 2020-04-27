Какую сумму Украина надеется получить от МВФ: пояснения Минфина

В 2020 году от Международного валютного фонда Украина может получить два кредита. Общая их сумма составляет – 1, 75 миллиарда долларов.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко во время заседания парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, сообщило издание "Укринформ".

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Сергей Марченко отметил, что Украина хотела бы увеличить сумму, однако пока речь идет о 3,5 млрд долл. Общий объем новой программы сотрудничества Украины с МВФ может достичь 8 млрд долл.

Речь идет о 3,5 миллиарда долларов и, соответственно, два транша: 1,75 миллиарда долларов. и 1,75 миллиарда долларов,

– пояснил Марченко.

Ранее Национальный банк прогнозировал, что Украина может получить транш от МВФ во втором квартале 2020 года в размере 2 миллиарда долларов.

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