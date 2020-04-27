Какую сумму Украина надеется получить от МВФ: пояснения Минфина
В 2020 году от Международного валютного фонда Украина может получить два кредита. Общая их сумма составляет – 1, 75 миллиарда долларов.
Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко во время заседания парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, сообщило издание "Укринформ".
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Сергей Марченко отметил, что Украина хотела бы увеличить сумму, однако пока речь идет о 3,5 млрд долл. Общий объем новой программы сотрудничества Украины с МВФ может достичь 8 млрд долл.
Речь идет о 3,5 миллиарда долларов и, соответственно, два транша: 1,75 миллиарда долларов. и 1,75 миллиарда долларов,
– пояснил Марченко.
Ранее Национальный банк прогнозировал, что Украина может получить транш от МВФ во втором квартале 2020 года в размере 2 миллиарда долларов.
Сотрудничество МВФ и Украины во время пандемии
- В декабре 2019 года МВФ предварительно согласовал программу финансирования Украины на 5,5 миллиарда долларов на 3 года. Однако решение должен утвердить Совет директоров организации.
- Президент Владимир Зеленский рассчитывает на увеличение программы с Международным валютным фондом до 8 миллиардов долларов.
- Верховная Рада 30 марта в первом чтении приняла "антиколомойський" законопроект. А в ночь на 31 марта нардепы проголосовали за закон о рынке земли. Принятие законов было требованием МВФ для оказания помощи.
- Парламентарии внесли в законопроект о банки более 16 тысяч правок, что могло затянуть его принятие. Для упрощения рассмотрения депутаты приняли законопроект о "поправочный спам".