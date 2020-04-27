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      Коли Рада планує розглянути "антиколомойський" законопроєкт, необхідний для кредиту МВФ

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      Данило Гетьманцев
      Данило Гетьманцев / Інтерфакс-Україна

      Для підписання нової угоди з Міжнародним валютним фондом, Україні слід прийняти закон 2571-д, який отримав назву "антиколомойський". У Верховній Раді вже знають, коли проєкт цього закону можуть розглянути депутати.

      Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту врахувати близько 300 поправок з 16,5 тисяч, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на главу комітету Данила Гетьманцева.

      Нагадаємо Профільний комітет розглянув усі правки до "антиколомойського закону"

      Відтак в сесійну залу на розгляд депутатів цей законопроєкт може потрапити вже на початку травня. Однак його розгляд може затягнутися. Все через таблицю правок, яка є доволі великою.

      Однак є можливість, що депутати розглянуть цей законопроєкт за один день роботи парламенту.

      "Якщо ми застосуємо спеціальну процедуру і законопроєкт буде розглянутий за день, максимум – півтора", - додав Гетьманцев.

      До слова Справа Суркісів проти "Приватбанку": Верховний суд прийняв неочікуване рішення

      За його словами, комітет запропонував внести ряд суттєвих змін в законопроєкт до другого читання.

      Що відомо про "антиколомойський" законопроєкт?Мова йде про "Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності". Він є однією з головних вимог МВФ для наступного кредиту Україні.

      Законопроєкт називають "антиколомойським", оскільки наразі найбільше значення він має для державного "Приватбанку" в протистоянні з колишнім власником – Ігорем Коломойським. Сам олігарх проєкт закону називає не "антиколомойським", а антиукраїнським.

      Закон передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

      Детальніше – читайте за посиланням.

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини України Новини політики Ігор Коломойський Верховна Рада МВФ
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