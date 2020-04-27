Когда Рада планирует рассмотреть "антиколомойский" законопроект, необходимый для кредита МВФ

Для подписания нового соглашения с Международным валютным фондом, Украине следует принять закон 2571-д, который получил название "антиколомойский". В Верховной Раде уже знают, когда проект этого закона могут рассмотреть депутаты.

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту учесть около 300 поправок из 16,5 тысяч, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на главу комитета Даниила Гетманцева.

Напомним, Профильный комитет рассмотрел все правки в "антиколомойский закон"

Следовательно в сессионный зал на рассмотрение депутатов этот законопроект может попасть уже в начале мая. Однако его рассмотрение может затянуться. Все из-за таблицы правок, которая является довольно большой.

Однако, есть возможность, что депутаты рассмотрят этот законопроект за один день работы парламента.

"Если мы применим специальную процедуру, то законопроект будет рассмотрен за день, максимум – полтора", – добавил Гетманцев.

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По его словам, комитет предложил внести ряд существенных изменений в законопроект ко второму чтению.

Что известно про "антиколомойский" законопроект? Речь идет о "Проекте Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности". Он является одним из главных требований МВФ для следующего кредита Украине.



Законопроект называют "антиколомойским", поскольку сейчас наибольшее значение он имеет для государственного "Приватбанка" в противостоянии с бывшим владельцем – Игорем Коломойским. Сам олигарх проект закона называет не "антиколомойским", а антиукраинским.



Закон предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за выведения финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.



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