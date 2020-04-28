Без денег МВФ "призрак банкротства погрузит Украины в нищету", – Зеленский
Украину в мире воспринимают как жертву, хотя страна и пытается это восприятие изменить и осуществить важные экономические реформы. В условиях пандемии COVID-19 и потенциального мирового кризиса это нелегко, поэтому Украина остро нуждается в финансовой поддержке извне.
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в статье для испанского издания El Pais, которая была опубликована 27 апреля.
В Министерстве финансов Украины объяснили Какую сумму Украина надеется получить от МВФ
Украине необходима финансовая поддержка извне
В статье говорится о том, что Украина пытается изменить ситуацию, при которой в мире ее воспринимают как жертву. Хотя это и нелегко в условиях пандемии и угрозы мирового экономического кризиса.
Зеленский откровенно перечислил проблемы страны, которую возглавляет:
- Украина не смогла избавиться от зависимости от внешних рынков.
- Экономика все еще является сырьевой.
- Реформы модернизации подверглись длительным задержкам.
Однако украинскому лидеру "приятно видеть, что международные партнеры – МВФ, Всемирный банк и другие – готовы помочь в осуществлении реформ, в которых срочно нуждается страна".
А также в предоставлении финансовых ресурсов, необходимых для обслуживания долга. Без этого наметится призрак банкротства, который погрузит Украину в нищету,
- признался Зеленский.
Причем восстановление после банкротства будет долгим и трудным: "Мы не можем рисковать жизнями миллионов людей, и поэтому ожидаем новую программу финансирования от МВФ и Всемирного банка", – объяснил президент.
46% украинцев против сотрудничества с МВФ: эксперт объяснил, как это может использовать власть – подробнее читайте в материале 24 канала.
Успехи на пути к выходу из кризиса
Зеленский в этой статье рассказал и об успехах: "Мы провели больше реформ, чем любое предыдущее правительство". Среди успехов президент перечислил:
- Завершение построения антикоррупционной системы.
- Реформу небанковской финансовой системы.
- Принятие более 100 законов о модернизации и совершенствовании законодательной базы.
- Старт реформы сферы применения законов.
- Успешная работа над программой инвесторов.
Об "антиколомойском" законе и рынке земли сельскохозяйственного назначения
Недавно мы проголосовали за два важных решения: защитить банковскую систему Украины от олигархов и открыть прозрачный рынок земли,
– особо подчеркнул Владимир Зеленский.
По его словам, именно сельское хозяйство является основой национальной экономики и составляет 20% ВВП страны. К сожалению, до сих пор отсутствие рынка сельскохозяйственной земли является одним из весомых факторов, которые "удерживают миллионы украинцев в бедности".
Владимир Зеленский подчеркнул:
- Закон о банках и закон о земле – "исторические законы, важные для украинского народа".
- Эти законы также являются хорошим примером качественного сотрудничества Украины с МВФ и Всемирным банком.
Что известно о новом транше МВФ для Украины? В декабре 2019 года МВФ предварительно согласовал программу финансирования Украины на 5,5 миллиарда долларов на 3 года. Однако решение должен утвердить Совет директоров организации.
Сейчас Владимир Зеленский рассчитывает на увеличение программы до 8 миллиардов долларов. Однако МВФ ставил условия: закон о банках и закон о рынке земли.
Верховная Рада 30 марта во первом чтении приняла "антиколомойский" законопроект. А в ночь на 31 марта депутаты проголосовали за закон о рынке земли.
Однако процесс выполнения требований МВФ еще не завершен. Окончательного решения Совета директоров Фонда до сих пор нет.
О войне в Украине
Владимир Зеленский в статье испанскому изданию напомнил также европейскому и мировому читателю, что:
- Война на Востоке Украины длится шесть лет.
- Она уже обошлась стране в более 14 тысяч жизней.
- Миллионы людей стали вынужденными переселенцами.
- Война подорвала экономику Украины.
- И это не полный и окончательный перечень: война "может иметь еще худшие последствия в будущем".
Мы начали путь к миру, начав диалог с Россией – страной, которая не общалась с предыдущей властью. Благодаря этому нам удалось освободить 131 заключенного украинца и вернуть конфискованные корабли, мы сохранили транзит газа через нашу территорию, а также провели встречу лидеров "нормандской четверки", чтобы договориться о пути к миру,
– рассказал Зеленский.
Читайте также МВФ спишет беднейшим странам часть долгов из-за пандемии
А после этого поблагодарил Евросоюз, в частности Германию и Францию, за помощь в:
- Финансировании реформ в Украине,
- Преодолении последствий войны в Донбассе,
- Поддержку санкций против России.
И сегодня, и в будущем нам нужна эта поддержка. Пока я являюсь президентом, Украина будет надежным международным партнером во всех смыслах. Моя цель – построить сильную, демократическую и процветающую Украину, потому что мой народ заслуживает лучшей жизни,
– подытожил украинский президент.