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      Без денег МВФ "призрак банкротства погрузит Украины в нищету", – Зеленский

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      Зеленский: Без денег МВФ Украине грозит банкротство и нищета
      Зеленский снова заговорил о насущной необходимости Украины в деньгах от МВФ / Коллаж 24 канала

      Украину в мире воспринимают как жертву, хотя страна и пытается это восприятие изменить и осуществить важные экономические реформы. В условиях пандемии COVID-19 и потенциального мирового кризиса это нелегко, поэтому Украина остро нуждается в финансовой поддержке извне.

      Об этом Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в статье для испанского издания El Pais, которая была опубликована 27 апреля. 

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      Украине необходима финансовая поддержка извне

      В статье говорится о том, что Украина пытается изменить ситуацию, при которой в мире ее воспринимают как жертву. Хотя это и нелегко в условиях пандемии и угрозы мирового экономического кризиса. 

      Зеленский откровенно перечислил проблемы страны, которую возглавляет:

      • Украина не смогла избавиться от зависимости от внешних рынков.
      • Экономика все еще является сырьевой.
      • Реформы модернизации подверглись длительным задержкам.

      Однако украинскому лидеру "приятно видеть, что международные партнеры – МВФ, Всемирный банк и другие – готовы помочь в осуществлении реформ, в которых срочно нуждается страна".

      А также в предоставлении финансовых ресурсов, необходимых для обслуживания долга. Без этого наметится призрак банкротства, который погрузит Украину в нищету,
      - признался Зеленский.

      Причем восстановление после банкротства будет долгим и трудным: "Мы не можем рисковать жизнями миллионов людей, и поэтому ожидаем новую программу финансирования от МВФ и Всемирного банка", – объяснил президент.

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      Успехи на пути к выходу из кризиса

      Зеленский в этой статье рассказал и об успехах: "Мы провели больше реформ, чем любое предыдущее правительство". Среди успехов президент перечислил:

      • Завершение построения антикоррупционной системы.
      • Реформу небанковской финансовой системы.
      • Принятие более 100 законов о модернизации и совершенствовании законодательной базы.
      • Старт реформы сферы применения законов.
      • Успешная работа над программой инвесторов.

      Об "антиколомойском" законе и рынке земли сельскохозяйственного назначения

      Недавно мы проголосовали за два важных решения: защитить банковскую систему Украины от олигархов и открыть прозрачный рынок земли,
      – особо подчеркнул Владимир Зеленский. 

      По его словам, именно сельское хозяйство является основой национальной экономики и составляет 20% ВВП страны. К сожалению, до сих пор отсутствие рынка сельскохозяйственной земли является одним из весомых факторов, которые "удерживают миллионы украинцев в бедности".

      Владимир Зеленский подчеркнул: 

      • Закон о банках и закон о земле – "исторические законы, важные для украинского народа".
      • Эти законы также являются хорошим примером качественного сотрудничества Украины с МВФ и Всемирным банком.

      Что известно о новом транше МВФ для Украины? В декабре 2019 года МВФ предварительно согласовал программу финансирования Украины на 5,5 миллиарда долларов на 3 года. Однако решение должен утвердить Совет директоров организации.

      Сейчас Владимир Зеленский рассчитывает на увеличение программы до 8 миллиардов долларов. Однако МВФ ставил условия: закон о банках и закон о рынке земли.

      Верховная Рада 30 марта во первом чтении приняла "антиколомойский" законопроект. А в ночь на 31 марта депутаты проголосовали за закон о рынке земли.

      Однако процесс выполнения требований МВФ еще не завершен. Окончательного решения Совета директоров Фонда до сих пор нет.

      О войне в Украине

      Владимир Зеленский в статье испанскому изданию напомнил также европейскому и мировому читателю, что:

      • Война на Востоке Украины длится шесть лет.
      • Она уже обошлась стране в более 14 тысяч жизней.
      • Миллионы людей стали вынужденными переселенцами.
      • Война подорвала экономику Украины.
      • И это не полный и окончательный перечень: война "может иметь еще худшие последствия в будущем".

      Мы начали путь к миру, начав диалог с Россией – страной, которая не общалась с предыдущей властью. Благодаря этому нам удалось освободить 131 заключенного украинца и вернуть конфискованные корабли, мы сохранили транзит газа через нашу территорию, а также провели встречу лидеров "нормандской четверки", чтобы договориться о пути к миру,
      – рассказал Зеленский. 

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      А после этого поблагодарил Евросоюз, в частности Германию и Францию, за помощь в:

      • Финансировании реформ в Украине,
      • Преодолении последствий войны в Донбассе,
      • Поддержку санкций против России.

      И сегодня, и в будущем нам нужна эта поддержка. Пока я являюсь президентом, Украина будет надежным международным партнером во всех смыслах. Моя цель – построить сильную, демократическую и процветающую Украину, потому что мой народ заслуживает лучшей жизни,
      – подытожил украинский президент.

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Война на Донбассе Евросоюз Банки Рынок земли Мировой кризис 2020 Транш МВФ МВФ Президент Украины Владимир Зеленский Новости Украины
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