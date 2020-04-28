Без денег МВФ "призрак банкротства погрузит Украины в нищету", – Зеленский

Украину в мире воспринимают как жертву, хотя страна и пытается это восприятие изменить и осуществить важные экономические реформы. В условиях пандемии COVID-19 и потенциального мирового кризиса это нелегко, поэтому Украина остро нуждается в финансовой поддержке извне.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в статье для испанского издания El Pais , которая была опубликована 27 апреля.

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Украине необходима финансовая поддержка извне

В статье говорится о том, что Украина пытается изменить ситуацию, при которой в мире ее воспринимают как жертву. Хотя это и нелегко в условиях пандемии и угрозы мирового экономического кризиса.

Зеленский откровенно перечислил проблемы страны, которую возглавляет:

Украина не смогла избавиться от зависимости от внешних рынков.

Экономика все еще является сырьевой.

Реформы модернизации подверглись длительным задержкам.

Однако украинскому лидеру "приятно видеть, что международные партнеры – МВФ, Всемирный банк и другие – готовы помочь в осуществлении реформ, в которых срочно нуждается страна".

А также в предоставлении финансовых ресурсов, необходимых для обслуживания долга. Без этого наметится призрак банкротства, который погрузит Украину в нищету,

- признался Зеленский.

Причем восстановление после банкротства будет долгим и трудным: "Мы не можем рисковать жизнями миллионов людей, и поэтому ожидаем новую программу финансирования от МВФ и Всемирного банка", – объяснил президент.

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Успехи на пути к выходу из кризиса

Зеленский в этой статье рассказал и об успехах: "Мы провели больше реформ, чем любое предыдущее правительство". Среди успехов президент перечислил:

Завершение построения антикоррупционной системы.

Реформу небанковской финансовой системы.

Принятие более 100 законов о модернизации и совершенствовании законодательной базы.

Старт реформы сферы применения законов.

Успешная работа над программой инвесторов.

Об "антиколомойском" законе и рынке земли сельскохозяйственного назначения

Недавно мы проголосовали за два важных решения: защитить банковскую систему Украины от олигархов и открыть прозрачный рынок земли,

– особо подчеркнул Владимир Зеленский.

По его словам, именно сельское хозяйство является основой национальной экономики и составляет 20% ВВП страны. К сожалению, до сих пор отсутствие рынка сельскохозяйственной земли является одним из весомых факторов, которые " удерживают миллионы украинцев в бедности ".

Владимир Зеленский подчеркнул:

Закон о банках и закон о земле – "исторические законы, важные для украинского народа".

Эти законы также являются хорошим примером качественного сотрудничества Украины с МВФ и Всемирным банком.

Что известно о новом транше МВФ для Украины? В декабре 2019 года МВФ предварительно согласовал программу финансирования Украины на 5,5 миллиарда долларов на 3 года. Однако решение должен утвердить Совет директоров организации.



Сейчас Владимир Зеленский рассчитывает на увеличение программы до 8 миллиардов долларов. Однако МВФ ставил условия: закон о банках и закон о рынке земли.



Верховная Рада 30 марта во первом чтении приняла "антиколомойский" законопроект . А в ночь на 31 марта депутаты проголосовали за закон о рынке земли.



Однако процесс выполнения требований МВФ еще не завершен. Окончательного решения Совета директоров Фонда до сих пор нет.

О войне в Украине

Владимир Зеленский в статье испанскому изданию напомнил также европейскому и мировому читателю, что:

Война на Востоке Украины длится шесть лет.

Она уже обошлась стране в более 14 тысяч жизней.

Миллионы людей стали вынужденными переселенцами.

Война подорвала экономику Украины.

И это не полный и окончательный перечень: война "может иметь еще худшие последствия в будущем".

Мы начали путь к миру, начав диалог с Россией – страной, которая не общалась с предыдущей властью. Благодаря этому нам удалось освободить 131 заключенного украинца и вернуть конфискованные корабли, мы сохранили транзит газа через нашу территорию, а также провели встречу лидеров "нормандской четверки", чтобы договориться о пути к миру,

– рассказал Зеленский.

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А после этого поблагодарил Евросоюз, в частности Германию и Францию, за помощь в:

Финансировании реформ в Украине,

Преодолении последствий войны в Донбассе,

Поддержку санкций против России.