14:21
14 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ

      МВФ спишет самым бедным странам часть долгов из-за пандемии

      - Читати новину українською
      МВФ спишет самым бедным странам часть долгов из-за пандемии / dengi.ua

      В Международном валютном фонде решили освободить от уплаты долгов 25 беднейших стран мира. Организация надеется, что это поможет им направить больше денег на медицину и другие сферы, привлеченные в борьбе с COVID-19.

      О решении освободить от уплаты долгов бедные страны сообщила пресс-служба МВФ.

      Читайте также В Минфине рассказали, что будет с экономикой Украины без сотрудничества с МВФ

      Исполнительный совет утвердил немедленное облегчение бремени задолженности для 25 стран-членов МВФ,
      – говорится в сообщении.

      В Фонде отметили, что предоставят гранты бедным и наиболее уязвимым странам для выплат по их долгам перед МВФ на начальном этапе в течение следующих шести месяцев. Для этого привлекут Трастовый фонд для ограничения и преодоления последствий катастроф.

      В организации надеются, что такое решение поможет этим странам направить больше своих денег на медицину и другие сферы, привлеченные в борьбу с коронавирусом. Этот трастовый фонд может предоставить примерно 500 миллионов долларов помощи благодаря грантам различных стран мира – Великобритании, США, Японии, Нидерландов, Китая и других стран.

      Директор МВФ Кристалина Георгиева призвала других доноров предоставить деньги организации для пополнения этого трастового фонда.

      Какие страны освободят от уплаты долгов? Афганистан, Бенин, Буркина-Фасо, Гаити, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Коморские Острова, Йемен, Демократическая Республика Конго, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Непал, Нигер, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновы Острова, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Того, Центральноафриканская Республика и Чад.

      Коронавирус в мире: основное

      • По состоянию на 14 апреля в мире подтвердили 1 миллион 934 тысячи случаев COVID-19. От недуга умерли более 120 тысяч человек выздоровели – 456 тысяч.
      • По количеству заражений и смертей от коронавируса лидируют Соединенные Штаты. Там заболели более 587 тысяч человек, умерли – 23 тысячи.
      • В Европе болезнь больше всего охватила Испанию (172 тысячи заражений), Италию (159 тысяч), Францию (136 тысяч) и Германию (130 тысяч).
      • Во многих странах мира ввели карантин, приостановили пассажирское сообщение с остальным миром.

      Як не захворіти на коронавірус
      Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Деньги МВФ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 13:20 Домой на Пасху: почему не стоит "шастать" в карантин
      Анатолій Яворський
      сегодня , 12:00 Пандемия рисков и возможностей: что мы получим после коронавируса?
      Павло Казарін