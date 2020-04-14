МВФ спишет самым бедным странам часть долгов из-за пандемии
В Международном валютном фонде решили освободить от уплаты долгов 25 беднейших стран мира. Организация надеется, что это поможет им направить больше денег на медицину и другие сферы, привлеченные в борьбе с COVID-19.
О решении освободить от уплаты долгов бедные страны сообщила пресс-служба МВФ.
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Исполнительный совет утвердил немедленное облегчение бремени задолженности для 25 стран-членов МВФ,
– говорится в сообщении.
В Фонде отметили, что предоставят гранты бедным и наиболее уязвимым странам для выплат по их долгам перед МВФ на начальном этапе в течение следующих шести месяцев. Для этого привлекут Трастовый фонд для ограничения и преодоления последствий катастроф.
В организации надеются, что такое решение поможет этим странам направить больше своих денег на медицину и другие сферы, привлеченные в борьбу с коронавирусом. Этот трастовый фонд может предоставить примерно 500 миллионов долларов помощи благодаря грантам различных стран мира – Великобритании, США, Японии, Нидерландов, Китая и других стран.
Директор МВФ Кристалина Георгиева призвала других доноров предоставить деньги организации для пополнения этого трастового фонда.
Какие страны освободят от уплаты долгов? Афганистан, Бенин, Буркина-Фасо, Гаити, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Коморские Острова, Йемен, Демократическая Республика Конго, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Непал, Нигер, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновы Острова, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Того, Центральноафриканская Республика и Чад.
Коронавирус в мире: основное
- По состоянию на 14 апреля в мире подтвердили 1 миллион 934 тысячи случаев COVID-19. От недуга умерли более 120 тысяч человек выздоровели – 456 тысяч.
- По количеству заражений и смертей от коронавируса лидируют Соединенные Штаты. Там заболели более 587 тысяч человек, умерли – 23 тысячи.
- В Европе болезнь больше всего охватила Испанию (172 тысячи заражений), Италию (159 тысяч), Францию (136 тысяч) и Германию (130 тысяч).
- Во многих странах мира ввели карантин, приостановили пассажирское сообщение с остальным миром.
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