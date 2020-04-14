МВФ спише найбіднішим країнам частину боргів через пандемію

У Міжнародному валютному фонді вирішили звільнити від сплати боргів 25 найбідніших країн світу. Організація сподівається, що це допоможе їм скерувати більше грошей на медицину та інші сфери, залучені у боротьбу з COVID-19.

Про рішення звільнити від сплати за боргами найбідніші країни повідомила пресслужба МВФ.

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Виконавча рада затвердила негайне полегшення тягаря заборгованості для 25 країн-членів МВФ,

– йдеться в повідомленні.

У Фонді зазначили, що нададуть гранти бідним та найбільш вразливим країнам для виплат за їхніми боргами перед МВФ на початковому етапі протягом наступних шести місяців. Для цього залучать Трастовий фонд для обмеження і подолання наслідків катастроф.

В організації сподіваються, що таке рішення допоможе цим країнам спрямувати більше своїх грошей на медицину та інші сфери, залучені у боротьбу з коронавірусом. Цей трастовий фонд може надати приблизно 500 мільйонів доларів допомоги завдяки грантам різних країн світу – Великобританії, США, Японії, Нідерландів, Китаю та інших країн.

Директорка МВФ Крісталіна Георгієва закликала інших донорів надати гроші організації для поповнення цього трастового фонду.

Які країни звільнять від сплати боргів? Афганістан, Бенін, Буркіна-Фасо, Гаїті, Гамбія, Ґвінея, Ґвінея-Бісау, Коморські Острови, Ємен, Демократична Республіка Конго, Ліберія, Мадагаскар, Малаві, Малі, Мозамбік, Непал, Нігер, Руанда, Сан-Томе і Прінсіпі, Соломонові Острови, Сьєрра-Леоне, Таджикистан, Того, Центральноафриканська Республіка та Чад.

Коронавірус у світі: основне

Станом на 14 квітня у світі підтвердили 1 мільйон 934 тисячі випадків COVID-19. Від недуги померли понад 120 тисяч людей, одужали – 456 тисяч.

COVID-19. Від недуги померли понад 120 тисяч людей, одужали – 456 тисяч. За кількістю інфікувань та смертей від коронавірусу лідирують Сполучені Штати. Там захворіли понад 587 тисяч людей, померли – 23 тисячі.

В Європі недуга найбільше охопила Іспанію (172 тисячі заражень), Італію (159 тисяч), Франція (136 тисяч) та Німеччину (130 тисяч).

У багатьох країнах світу ввели карантинні обмеження, припинили пасажирське сполучення з рештою світу.



Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу