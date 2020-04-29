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      МВФ погрожує Офісу Президента, або На кону майбутнє України

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      Чим можуть закінчитися ігри депутатів з НАБУ?
      Чим можуть закінчитися ігри депутатів з НАБУ? / Колаж 24 каналу

      Комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про підвищення ефективності боротьби з корупцією у правоохоронних органах. Фактично, цей законодавчий акт дозволить відправити у відставку директора НАБУ Артема Ситника.

      МВФ надіслав Офісу Зеленського офіційного листа: зачепите незалежність НАБУ - нової програми не буде.

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      Керівник місії МВФ: "Як ви знаєте, інституційна незалежність НАБУ та його голови є критичними складовими його ефективності, і тому були важливими елементами попередніх програм МВФ. Будь-які законодавчі зміни, які звужують незалежність НАБУ, будуть сприйняті як відмова від попередніх антикорупційних зобов'язань і потребуватимуть коригування будь-якої нової програми (співпраці МВФ з Україною. – ЄП)".

      Коли Дубінський, Монастирський чи Арахамія впарювали депутатам, що з МВФ по цьому все вирішено, – вони брехали.

      Знищення незалежності НАБУ = відсутність грошей МВФ (а з ними і грошей ЄС, Світового Банку та інших).

      Це дефолт і неспроможність влади оплачувати соціальні видатки та зарплати бюджетникам.

      Це не я стверджую, а міністр фінансів. Вже третій підряд, до речі.

      Шановні Слуги Народу, включіть нарешті голову, вас Коломойський, Порошенко і Тимошенко, як кошенят розводять. Для опозиції дефолт – ідеальний сценарій у виборчий рік.

      До речі, лист МВФ надіслав до вчорашнього засідання комітету, на якому цей законопроєкт було підтримано.

      Члени комітету, які вчора наблизили дефолт або проплачені покидькі, або повні бовдури. Тут вони поіменно.

      Автор: Віталій Шабунін
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Ігор Коломойський Офіс Президента Публікації Дефолт Юлія Тимошенко - новини Петро Порошенко Артем Ситник МВФ НАБУ
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