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      Как использовать меньше бумаги: простые советы для сохранения окружающей среды

      Інститут просвіти 2 Читати новину українською

      Каждый украинец использует примерно 25 килограммов бумаги в год. Это – средний показатель в мире. Однако наша страна попала в парадоксальную ситуацию: тысячи тонн украинской макулатуры гниют на свалках, пока отечественные производители закупают в соседних государствах импортную – более 200 тонн ежегодно.

      А все из-за существенного дефицита собственного вторичного сырья. Украинцы привыкли выбрасывать бумагу вместе с бытовым мусором. В одной тонне – до 40% бумажных отходов.

      Читайте также: Что делать с сухой травой и листьями: безопасные решения

      В отличие от стекла, отделить хотя бы какую-то часть бумажной массы после того, как она смешалась с остальным мусором, невозможно.

      Современные технологии позволяют дарить бумаге вторую жизнь. Именно из макулатуры изготавливают большинство сортов туалетной бумаги, салфеток, бумажных полотенец и одноразовую посуду.

      80 килограммов макулатуры спасают одно дерево от вырубки, а одна тонна собранной бумаги способна сохранить 17-20 деревьев.

      Что делать, чтобы уменьшить использование мусора

      1. Первым делом нужно научиться сортировать мусор. Начните с коробки, поставьте ее рядом с мусорником или же принтером. Если же ленитесь сами сдавать, оставьте отсортированную коробку возле помойки, и макулатуру сдадут вместо вас.


      Пункты приема макулатуры есть в каждом городе

      2. Экономьте бумагу. Печатайте электронные билеты вместо бумажных. Пользуйтесь принтером только при крайней необходимости. Печатайте только нужную информацию с обеих сторон листа. Ведь почти половина всех документов попадает в мусорник в течение суток после печати.

      3. Замените бумажные платочки хлопковыми, а записные книжки – цифровыми.

      4. Используйте электронный документооборот.

      5. Покупайте товары без лишней упаковки, чтобы уменьшить объемы бумаги дома.


      Товары без бумажной упаковки

      6. Используйте термочашку вместо бумажных стаканчиков. Чтобы такая посуда не размокала, ее покрывают специальной пленкой. Поэтому переделать такую тару можно только на специальных заводах, в Украине таких нет.

      6. Обменивайтесь вещами: старую мебель и книжки можно отдавать тем, кому они нужны.

      И главное: помните, что макулатура – это не просто мусор, а ценный ресурс!

      Сортування сміття
      Правила сортировки мусора

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      Теги: Новости Украины Інститут просвіти Экология
      Источник: 24 канал
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