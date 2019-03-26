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      Як використовувати менше паперу: прості поради для збереження довкілля

      Інститут просвіти 99 Читать новость на русском

      Кожен українець використовує приблизно 25 кілограмів паперу щороку. Це – середній показник у світі. Проте наша країна потрапила в парадоксальну ситуацію: тисячі тонн української макулатури гниють на звалищах, поки вітчизняні виробники закуповують у сусідніх державах імпортну – понад 200 тонн щороку.

      А все через суттєвий дефіцит власної вторинної сировини. Українці призвичаїлися викидати папір разом з побутовим сміттям. В одній його тонні – до 40% паперових відходів.

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      На відміну від скла, відокремити хоча б якусь частину паперової маси після того, як вона змішалася з рештою сміття, неможливо.

      Сучасні технології дозволяють дарувати паперу друге життя. Саме з макулатури виготовляють більшість сортів туалетного паперу, серветок, паперових рушників та одноразовий посуд. 

      80 кілограмів макулатури рятують одне дерево від вирубки, а одна тонна зібраного паперу здатна зберегти 17-20 дерев.

      Що робити, щоб зменшити використання сміття

      1. Насамперед, потрібно навчитися сортувати сміття. Розпочніть з коробки, поставте її поруч зі смітником або ж принтером. Якщо ж лінуєтесь самі здавати, залиште відсортовану коробку біля смітника й макулатуру здадуть замість вас.


      Пункти прийому макулатури є у кожному місті

      2. Економте папір. Друкуйте електронні квитки замість паперових. Користуйтесь принтером лише при крайній потребі. Друкуйте лише потрібну інформацію з обох сторін аркуша. Адже майже половина всіх документів потрапляє у смітник протягом доби після видруку.

      3. Замініть паперові хустинки на бавовняні, а записники – на цифрові.

      4. Використовуйте електронний документообіг.

      5. Купуйте товари без зайвої упаковки, аби зменшити обсяги паперу вдома.


      Товари без паперової упаковки

      6. Використовуйте термочашку замість паперових горнят. Щоб такий посуд не розмокав, його покривають спеціальною плівкою. Тому переробити таку тару можна лише на спеціальних завод, в Україні таких немає.

      6. Обмінюйтеся речами: старі меблі та книжки можна віддавати тим, кому вони потрібні.

      І головне: пам'ятайте, що макулатура – це не просто сміття, а цінний ресурс!

      Сортування сміття
      Правила сортування сміття

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      Теги: Новини України Інститут просвіти Екологія
      Джерело: 24 канал
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