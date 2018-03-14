Как истерика Кремля из-за "Газпрома" покажет Європе настоящую Россию

Самые сильные санкции, как оказались, были не секторальные ограничения, и даже не персональные. Самой сильной санкцией оказался арест кокаина. Потому что теперь им реально сорвало крышу. И "Газпром" и Кремль начали истерить, что поделать, ломка.

"Газпром" проиграл "Нафтогазу". Проиграл на 2,6 миллиарда долларов. И судя по всему очень неожиданно для себя. И теперь Остапа понесло. Сначала они сказали, что решение несправедливое. И они будут его оспаривать.

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Но решение Стокгольма можно оспорить только в Стокгольме. Поэтому, вперед и с песней. Пусть оспаривают. И они это, наверное, понимают. И ребята решили нагадить. По-мелкому.



"Нафтогаз" отправил в "Газпром" деньги за газ. Предоплату. Как и подобает по решению Арбитража. "Газпром" должен был выставить нам газ. А дальше уже объяснить ситуацию можно только в контексте кокаина и его нехватки. Вот что ответили "оттуда".

Газпром действительно получил денежные средства от "Нафтогаза Украины" в оплату мартовских поставок газа. Однако, как говорится, дорого яичко к Христову дню,

– сказал Медведев.

Как говорится, немая пауза. Понять такое без дозы невозможно. Хотя в целом все понятно. Проиграли суд и гадят. При этом несут чушь. Но Украине сейчас нужен импорт. Они это понимают. Мартовские морозы вместо весны. И потребность в газе выше, чем способности поднять из хранилищ. И нужен импорт. А на хабе пик цен, ведь в Европу нежданно-негаданно пришли морозы. И "Газпром" решил воспользоваться. Отключил по привычке газ. Горбатого могила исправит.



"Газпром"



И это было только началом. Прошел день, и "Газпром" заявил, что вообще хочет разрывать контракт. К счастью, это невозможно сделать в одностороннем порядке. "Газпром" пойдет в Стокгольмский арбитраж чтобы Суд разрешил ему разорвать измененный контракт с Украиной потому как "Газпром" недоволен решением этого самого Суда относительно изменений этого самого контракта.

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Судя по всему, вместо юристов позицию "Газпрома" будут представлять доктора философии. Кажется, в Аргентине скрывают, сколько на самом деле кокса им удалось задержать.

Конечно, теперь они нам так могут только настроение испортить.

Может в этом и была идея. Чтоб отвлечь руководство "Нафтогаза" от празднования. В любом случае, это истерика слабака. Это как мужчина, которого уволили с работы, бьющий свою жену. Это судьба неудачника. Истерички.



Хорошо, что весна. Хорошо, что мы уже знаем, с кем имеем дело. И теперь главное – этого никогда не забывать. И теперь главное переждать морозы, перетерпеть и показать Европе, с какой истеричкой они имеют дело. А там может чья то истерика поможет в борьбе с Северным потоком.