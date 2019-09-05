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      Какие изменения ждут учеников начальных классов в Украине

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      Лилия Гриневич о новой украинской школе
      Лилия Гриневич о новой украинской школе / 24 канал

      Экс-руководительница Министерства образования и науки Украины Лилия Гриневич рассказала, как изменились стандарты оценки для выпускников второго класса. Какие изменения еще ожидают младшую школу – читайте дальше.

      У первоклассников, которые учились по новой программе, значительно больше мотивации и увлечения учебным процессом. Это означает, что новая школа в Украине заработала и останется в дальнейшем.

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      Что изменится для учащихся второго класса

      К старым стандартам, таких как умение считать или умножать, новая школа добавила:

      • навыки общения;
      • умение работать в команде;
      • умение разрешать конфликты;
      • умение доводить дело до конца.

      Для таких результатов нужны другие методики обучения, поэтому некоторые учителя уже прошли повышение квалификации. Им будет оказана поддержка в виде супервизора, который будет следить за их работой.

      Какие изменения стоит ожидать третьим и четвертым классам

      В Украине есть 100 экспериментальных школ и сейчас они пилотируют новые стандарты в третьем классе. Детям и учителям этой школы значительно сложнее, так как они не имеют учебников и им еженедельно направляются новые материалы. Однако учителя пилотных школ говорят, что дети этих классов достигают лучших результатов чем их ровесники, которые учатся по старому образцу.

      Первый-второй класс это первый цикл начальной школы. Во втором классе, преимущественно, нет домашних заданий. Если есть, то исследовательские или проектные. Мы рекомендуем давать домашние задания с 3 или 4 класса. Главное, чтобы они были дозированы. – отметила Лилия Гриневич.

      Также она рассказала, что если детям дают много читать, то теряется интерес, в результате чего школьники имеют худшие результаты.

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      Автор: Оксана Тропотяга, Анастасия Кушпит
      Теги: Новости Украины Образование Реформа образования
      Источник: 24 канал
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