Какие изменения ждут учеников начальных классов в Украине

Экс-руководительница Министерства образования и науки Украины Лилия Гриневич рассказала, как изменились стандарты оценки для выпускников второго класса. Какие изменения еще ожидают младшую школу – читайте дальше.

У первоклассников, которые учились по новой программе, значительно больше мотивации и увлечения учебным процессом. Это означает, что новая школа в Украине заработала и останется в дальнейшем.

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Что изменится для учащихся второго класса

К старым стандартам, таких как умение считать или умножать, новая школа добавила:

навыки общения;

умение работать в команде;

умение разрешать конфликты;

умение доводить дело до конца.

Для таких результатов нужны другие методики обучения, поэтому некоторые учителя уже прошли повышение квалификации. Им будет оказана поддержка в виде супервизора, который будет следить за их работой.

Какие изменения стоит ожидать третьим и четвертым классам

В Украине есть 100 экспериментальных школ и сейчас они пилотируют новые стандарты в третьем классе. Детям и учителям этой школы значительно сложнее, так как они не имеют учебников и им еженедельно направляются новые материалы. Однако учителя пилотных школ говорят, что дети этих классов достигают лучших результатов чем их ровесники, которые учатся по старому образцу.

Первый-второй класс это первый цикл начальной школы. Во втором классе, преимущественно, нет домашних заданий. Если есть, то исследовательские или проектные. Мы рекомендуем давать домашние задания с 3 или 4 класса. Главное, чтобы они были дозированы. – отметила Лилия Гриневич.

Также она рассказала, что если детям дают много читать, то теряется интерес, в результате чего школьники имеют худшие результаты.

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