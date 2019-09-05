Як змінилася державна початкова школа в Україні

Екс-очільниця Міністерства освіти і науки України Лілія Гриневич розповіла, як змінилися стандарти оцінювання для випускників другого класу. Які зміни ще очікують молодшу школу – читайте далі.

У першокласників, які навчались за новою програмою, значно більше мотивації та захоплення навчальним процесом. Це означає, що нова школа в Україні запрацювала та залишиться надалі.

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Що зміниться для учнів другого класу

До старих стандартів, таких як вміння рахувати чи множити, нова школа додала:

навички спілкування;

вміння працювати у команді;

вміння вирішувати конфлікти;

вміння доводити справу до кінця.

Для таких результатів потрібні інші методики навчання, тому деякі вчителі вже пройшли підвищення кваліфікації. Їм буде надана підтримка у вигляді супервізора, який буде наглядати за їх роботою.

На які зміни варто очікувати третім та четвертим класам

В Україні є 100 експериментальних шкіл і зараз вони пілотують нові стандарти у третьому класі. Дітям та вчителям цієї школи значно складніше, тому що вони не мають підручників і їм щотижня надсилаються нові матеріали. Проте вчителі пілотних шкіл кажуть, що діти цих класів досягають кращих результатів ніж їх ровесники, які навчаються за старим зразком.

Перший-другий клас це є перший цикл початкової школи. В другому класі, переважно, немає домашніх завдань. Якщо є, то дослідницькі чи проєктні. Ми рекомендуємо давати домашні завдання з 3 чи 4 класу. Головне, щоб вони були дозовані. – зауважила Лілія Гриневич.

Також вона розповіла, що якщо дітям дають забагато читати, то втрачається інтерес, внаслідок чого школярі мають гірші результати.

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