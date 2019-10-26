Как изменилась ситуация с прививками после политики Супрун

Несмотря на то, что смертность от дифтерии составляет 50%, люди не спешат делать профилактические прививки. В Министерстве здравоохранения отказались говорить о ситуации с наличием вакцин, однако экс-заместитель главы Минздрава Павел Ковтонюк дал эксклюзивный комментарий.

Как изменилась ситуация с прививками за последние годы

Он работал в Минздраве с 2016 по 2019 годы в команде Ульяны Супрун. И как раз при ее каденции началась активная кампания за вакцинацию украинцев.

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В прямом эфире 24 канала Павел Ковтонюк сказал, что за предыдущие годы процент привитых людей, а особенно детей, вырос.

За три года удалось переломить негативную тенденцию в вакцинации, когда уменьшалось количество вакцинированных людей. У нас сейчас наоборот увеличивается количество вакцинированных людей, но все равно оно недостаточно для того, чтобы обеспечить полностью иммунитет нашего населения,

– пояснил Ковтонюк.

Он подчеркнул, что ситуация с дифтерией не очень хорошая. Лишь у 70% детей до одного года есть прививки. Если говорить о взрослом населении, то только у 50% украинцев есть необходимые прививки.



Корь в мире / инфографика 24 канала

Также экс-заместитель главы Минздрава добавил, что в Украине есть все необходимые вакцины, в том числе и от кори. Он посоветовал пойти к своему семейному врачу, проконсультироваться и сделать прививку, если это нужно.

Будет ли придерживаться политики Супрун новая глава Минздрава

Павел Ковтонюк отметил, что вакцины обычно заказывают заранее в очень больших количествах. После этого происходят их поставки со стороны Детского фонда ЮНИСЕФ. Также он пояснил, что за один месяц невозможно использовать все вакцины, поэтому даже если новая глава Минздрава не будет придерживаться предыдущей политики по вакцинации, то вакцин все равно хватит на долго.