Як змінилася ситуація зі щепленнями після політики Супрун

Попри те, що смертність від дифтерії складає 50%, люди не поспішають робити профілактичні щеплення. У Міністерстві охорони здоров'я відмовилися говорити про ситуацію з наявністю вакцин, однак ексзаступник очільниці МОЗ Павло Ковтонюк дав ексклюзивний коментар.

Як змінилася ситуація зі щепленнями за останні роки

Він працював у МОЗі з 2016 по 2019 роки у команді Уляни Супрун. І якраз за її каденції розпочалася активна кампанія за вакцинацію українців.

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У прямому ефірі 24 каналу Павло Ковтонюк сказав, що за попередні роки відсоток щеплених людей, а особливо дітей, зріс.

За три роки вдалося переломити негативний тенденцію у вакцинації, коли зменшувалася кількість вакцинованих людей. У нас зараз навпаки збільшується кількість вакцинованих людей, але все одно вона є недостатньою для того, аби забезпечити повністю імунітет нашого населення,

– пояснив Ковтонюк.

Він підкреслив, що ситуація з дифтерією є не дуже добра. Лише 70% дітей до одного року є щеплення. Якщо говорити про доросле населення, то лише у 50% українців є необхідні щеплення.



Кір у світі / інфографіка 24 каналу

Також ексзаступник очільниці МОЗ додав, що в Україні є всі необхідні вакцини, зокрема й від кору. Він порадив піти до свого сімейного лікаря, проконсультуватися та зробити щеплення, якщо це потрібно.

Чи дотримуватиметься політики Супрун нова очільниця МОЗ

Павло Ковтонюк зауважив, що вакцини зазвичай замовляють наперед у дуже великих кількостях. Після цього відбуваються їх поставки з боку Дитячого фонду ЮНІСЕФ. Також він пояснив, що за один місяць не можливо використати всі вакцини, тому навіть якщо нова очільниця МОЗ не буде дотримуватися попередньої політики щодо вакцинації, то вакцин все одно вистачить на довго.