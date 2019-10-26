10:50
26 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ющенко насолив РПЦ. МакГрегор хоче споїти Путіна
      Вєсті Кремля
      21:46, 25 жовтня
      Вєсті.UA: Азаров зробив пластику. Сердючка йде в політику
      Вєсті.UA
      20:16, 25 жовтня
      "Корупційне кубло": що відбувається на держпідприємстві з радіоактивних речовин "Ізотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Як змінилася ситуація зі щепленнями після політики Супрун

      166 Читать новость на русском

      Попри те, що смертність від дифтерії складає 50%, люди не поспішають робити профілактичні щеплення. У Міністерстві охорони здоров'я відмовилися говорити про ситуацію з наявністю вакцин, однак ексзаступник очільниці МОЗ Павло Ковтонюк дав ексклюзивний коментар.

      Як змінилася ситуація зі щепленнями за останні роки

      Він працював у МОЗі з 2016 по 2019 роки у команді Уляни Супрун. І якраз за її каденції розпочалася активна кампанія за вакцинацію українців. 

      Читайте також: Російські боти можуть бути причетні до інформаційних компаній проти щеплення

      У прямому ефірі 24 каналу Павло Ковтонюк сказав, що за попередні роки відсоток щеплених людей, а особливо дітей, зріс. 

      За три роки вдалося переломити негативний тенденцію у вакцинації, коли зменшувалася кількість вакцинованих людей. У нас зараз навпаки збільшується кількість вакцинованих людей, але все одно вона є недостатньою для того, аби забезпечити повністю імунітет нашого населення,
      – пояснив Ковтонюк.

      Він підкреслив, що ситуація з дифтерією є не дуже добра. Лише 70% дітей до одного року є щеплення. Якщо говорити про доросле населення, то лише у 50% українців є необхідні щеплення. 


      Кір у світі / інфографіка 24 каналу

      Також ексзаступник очільниці МОЗ додав, що в Україні є всі необхідні вакцини, зокрема й від кору. Він порадив піти до свого сімейного лікаря, проконсультуватися та зробити щеплення, якщо це потрібно. 

      Чи дотримуватиметься політики Супрун нова очільниця МОЗ

      Павло Ковтонюк зауважив, що вакцини зазвичай замовляють наперед у дуже великих кількостях. Після цього відбуваються їх поставки з боку Дитячого фонду ЮНІСЕФ. Також він пояснив, що за один місяць не можливо використати всі вакцини, тому навіть якщо нова очільниця МОЗ не буде дотримуватися попередньої політики щодо вакцинації, то вакцин все одно вистачить на довго. 

      blog_ava
      Вигадлива товстунка: як кішка перехитрила тренажер, – смішне відео
      сьогодні
      2588
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Кір ЮНІСЕФ Поради Вакцинація
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини: смертельна перестрілка в Харкові, Медведчук знову літав до Москви
      сьогодні , 09:02 Головні новини: смертельна перестрілка в Харкові, Медведчук знову літав до Москви
      Андрій Шляхтін 2277
      Ставлення Трампа до України погіршилося через Путіна та Орбана, – Washington Post
      сьогодні , 08:40 Ставлення Трампа до України погіршилося через Путіна та Орбана, – Washington Post
      Світові Медіа 1021
      Осінь олігарха: Коломойський втратив перевагу у війні за "Приватбанк"
      сьогодні , 08:00 Осінь олігарха: Коломойський втратив перевагу у війні за "Приватбанк"
      Ярослав Голобородько 974
      Люстрація для обраних: шокуючі приклади того, як колишня влада регулярно порушувала закон
      25 жовтня , 23:00 Люстрація для обраних: шокуючі приклади того, як колишня влада регулярно порушувала закон
      Віталій Дейнега 547
      Завіса: які політичні наслідки матимуть скандальні "квартальні" жарти
      25 жовтня , 21:00 Завіса: які політичні наслідки матимуть скандальні "квартальні" жарти
      Наталя Ромашова 1300
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук