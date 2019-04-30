Как изменилась стоимость Пасхи за последние 10 лет

Ежегодно пасхальные праздники для украинцев становятся дороже, потому что цены на месте не стоят. Но все же размер заработной платы также понемногу растет, за исключением кризисных периодов. 24 канал посчитал, как в среднем изменялась стоимость пасхальных празднований и сколько куличей может себе позволить на минимальную зарплату украинская семья.

В общем пасхальная корзина ежегодно дорожает на 10-20%, свидетельствуют подсчеты. Что согласуется с показателями инфляции в Украине.

Читайте также: Тотальное обнищание: действительно ли украинцы стали беднее

Данные о стоимости куличей и пасхальной корзины мы брали в Институте аграрной экономики и из украинских СМИ.

Данные о минимальной заработной плате взяты у издания "Минфин". Заметим, что "минималка" менялась несколько раз в год в отдельные периоды, поэтому мы брали цифры по состоянию на тот месяц весны, когда праздновался Пасху.

Сравнив показатели минамальной зарплаты с 2008 года и стоимость куличей и пасхальной корзины, получили вот такую тенденцию: росло все.

Данные интерактивные – наведите курсор на точку на линии, чтобы увидеть цифру

Чтобы узнать, стали ли украинцы беднее, мы посчитали, сколько куличей можно было купить в разные годы на минимальную зарплату. Получили такие цифры.

Меньше всего куличей украинцы могли себе позволить в 2014-2015 годах

"Провал" в ценах периода 2014-2015 как раз соответствует политическому и экономическому кризису этих лет, тогда мы имели инфляцию 43% за два года, проблемы с курсом гривны.

Но даже усредненные подсчеты "пасхальных возможностей" свидетельствуют, что потихоньку мы выбираемся из пропасти, хотя и не быстро и стабильно.

Читайте также: В Украине стало дороже приготовить борщ и вареники