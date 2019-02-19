Как изменится Музей Гончара в Киеве после реконструкции: фото и видео
Украинское архитектурное бюро Zotov&Co представило концепцию реконструкции Музея Ивана Гончара в Киеве.
Основатель бюро Виктор Зотов убежден, что обновленный центр народной культуры должен быть просторным, доступным и мультифинкциональним.
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Сегодня помещения и здания музея нуждаются в ремонте и реставрации.
Проект реконструкции, который разработало архитектурное бюро, предлагает отказаться от устаревшей коридорной системы. Увеличить внутреннее пространство музея можно за счет перепланировки и переосмысления пространства внутреннего двора. Он превратится в открытую площадь, которая сможет вместить до тысячи посетителей.
Проект реконструкции Музея Гончара в Киеве
Авторы проекта предлагают освободить для пешеходов подходы к культурному центру, освободив улицу Лаврскую от МАФов и припаркованных автомобилей.
Как будет выглядеть Музей Гончара в Киеве после реконструкции
Внутренний двор, который сейчас неоправданно выполняет роль парковки, можно превратить в площадь для проведения концертов и ярмарок. Важной точкой на этой площади может стать столетний ясень.
Внутренний двор предлагают превратить в открытое публичное пространство
Архитекторы предлагают отдельные террасы музея обустроить в виде открытых площадок, чтобы любоваться невероятной панорамой на Лавру и Днепр.
С террасы музея открывается невероятный вид на Лавру и Днепр
Все открытое пространство сооружения должно быть максимально безбарьерным.
Основной задачей реконструкции музея Гончара архитектурное бюро Zotov&Co называет потребность изменить соотношение служебного и общественного пространства. На данный момент менее 40% пространства центра доступны для посетителей, служебные помещения занимают 42% площади.
Правда, архитекторы признают, что их проект может так и остаться на уровне концепции, поскольку его цена выше, чем предложения других компаний, и может банально не пройти тендер.
Как предлагают реконструировать Музей Гончара в Киеве: смотрите видео
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