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      Как изменится Музей Гончара в Киеве после реконструкции: фото и видео

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      Проект реконструкции Музея Гончара в Киеве
      Проект реконструкции Музея Гончара в Киеве / Facebook.com/ZotovCo

      Украинское архитектурное бюро Zotov&Co представило концепцию реконструкции Музея Ивана Гончара в Киеве.

      Основатель бюро Виктор Зотов убежден, что обновленный центр народной культуры должен быть просторным, доступным и мультифинкциональним.

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      Сегодня помещения и здания музея нуждаются в ремонте и реставрации.

      Проект реконструкции, который разработало архитектурное бюро, предлагает отказаться от устаревшей коридорной системы. Увеличить внутреннее пространство музея можно за счет перепланировки и переосмысления пространства внутреннего двора. Он превратится в открытую площадь, которая сможет вместить до тысячи посетителей.

      Музей Гончара Київ реконструкція
      Проект реконструкции Музея Гончара в Киеве

      Авторы проекта предлагают освободить для пешеходов подходы к культурному центру, освободив улицу Лаврскую от МАФов и припаркованных автомобилей.

      музей Гончара Київ реконструкція
      Как будет выглядеть Музей Гончара в Киеве после реконструкции

      Внутренний двор, который сейчас неоправданно выполняет роль парковки, можно превратить в площадь для проведения концертов и ярмарок. Важной точкой на этой площади может стать столетний ясень.

      музей Гончара Київ реконструкція
      Внутренний двор предлагают превратить в открытое публичное пространство

      Архитекторы предлагают отдельные террасы музея обустроить в виде открытых площадок, чтобы любоваться невероятной панорамой на Лавру и Днепр.

      Музей Гончара Київ панорама
      С террасы музея открывается невероятный вид на Лавру и Днепр

      Все открытое пространство сооружения должно быть максимально безбарьерным.

      Основной задачей реконструкции музея Гончара архитектурное бюро Zotov&Co называет потребность изменить соотношение служебного и общественного пространства. На данный момент менее 40% пространства центра доступны для посетителей, служебные помещения занимают 42% площади.

      Правда, архитекторы признают, что их проект может так и остаться на уровне концепции, поскольку его цена выше, чем предложения других компаний, и может банально не пройти тендер.

      Как предлагают реконструировать Музей Гончара в Киеве: смотрите видео​

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      Теги: Новости культуры Новости Киева Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Реконструкция Архитектура
      Источник: 24 канал
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