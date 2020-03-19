Как экономика Украины пострадает от коронавируса: требования бизнеса

Коронавирус будет иметь неутешительные последствия для Украины. Экономика точно пострадает от карантина. Сколько недополучает украинский бюджет, еще никто не считал. А вот в США уже предполагают: последствия кризиса 2020 будут страшнее, чем в 2008 году. Не все украинские предприниматели выдержат карантин. Что пандемия будет означать для отечественной экономики – узнавали корреспонденты 24 канала.

В кофейнях Владимира Шевченко изменился режим работы. Эспрессо, американо и капучино теперь выдают через окошечко, а самих посетителей поубавилось.

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Бариста в масках, моют руки и деньги берут в перчатках. Часть персонала пришлось отправить в отпуск. Карантин с первых дней стал испытанием для бизнеса. И выбраться из кризиса смогут не все предприниматели.

Будет меньше зарплата, так как существенно упали обороты – в 2-3 раза. Где работали 2 человека, будет работать один. Это необходимые меры, чтобы пережить этот период. Главное – сохранить структуру, команду, сам бизнес,

– рассказал владелец кафе Владимир Шевченко.

Смогут ли кинотеатры открыть двери для посетителей 3 апреля 2020 года, не знают, хоть и надеются на это. Ведь в крупных сетях потери от карантина – колоссальные.



Multiplex / Скриншот из видео

В компании работает более полутора тысяч человек. Почти все сейчас дома, в отпуске за свой счет, а, следовательно, без зарплаты. Поэтому генеральный директор холдинга Multiplex Роман Романчук даже обратился к правительству и президенту.

Чтобы государство предложило для бизнесов, которые в такой ситуации, как мы, беспроцентный кредит на фонд зарплаты. Это средства, которые мы берем на себя за обязанность вернуть государству,

– заявил Роман Романчук.

Больше всего ударит карантин по туристической отрасли, перевозчикам, строительным компаниям, ритейлу, говорят эксперты. Возможные убытки они еще не посчитали. Впрочем, все зависит от антикризисных мер, которые примет украинская власть. Пока их мало.

"Если бизнес простаивает, то необходим ряд комфортных мер. Главное – не сокращать персонал, потому что для государства это серьезная потеря", – объяснил директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

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Если предприниматели будут вынуждены уволить людей, эти безработные станут серьезной нагрузкой для ослабленного кризисом бюджета. Поэтому мэр Киева Виталий Кличко ранее уже сообщал, что столичная власть работает над тем, чтобы освободить предпринимателей от налогов. Похожая инициатива во Львове и Луцке.