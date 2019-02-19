Как экономить воду в быту: полезные советы

Стоит научиться экономить воду, ведь много людей использует ее нещадно – не выключают кран, пока чистят зубы, открывают кран на полную мощность пока моют посуду или каждый день принимают ванну.

Контролируете ли вы то, сколько воды тратите за день?

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Специалисты подсчитали, что каждый житель города использует 200-300 литров воды за сутки. Из них лишь 4% – на питье и приготовление пищи. Стирка, мытье посуды, ванные процедуры и туалет – именно здесь используется самое большое количество литров воды, к тому же большие объемы – на зря.

На 5-минутный душ вы тратите около 100 литров воды. А пока чистите зубы – из незакрытого крана вытекает 30 литров воды.



За 10 минут душа вы используете 20 литров воды

Если же у вас протекает унитаз – это почти 72 тысячи литров в год потраченной воды, а если подтекает кран – то до 200 литров в сутки и около 6 тысяч литров в месяц.

Как экономить воду?

1. Известно, что большинство воды тратим в ванной комнате и туалете, поэтому обязательно почините или замените неисправную сантехнику.

2. Стирайте только при полной нагрузке стиральной машины, поскольку она в среднем потребляет более 100 литров воды за один цикл.

3. Всегда плотно закрывайте кран, ведь из такого крана зря вытекает 24 литра воды в сутки.

4. Полезная привычка – закручивать кран, когда чистите зубы. А чтобы прополоскать рот просто наберите стакан воды.

Вот такие совсем не сложные действия сэкономят почти 30 литров воды.

5. Установите в ванной и на кухне смесители и краны с распылителями. За счет этого значительно снижается расход воды.

6. Мыслите глобально – экономя воду вы экономите природные ресурсы и свои деньги.