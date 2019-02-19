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      Как экономить воду в быту: полезные советы

      Інститут просвіти 69 Читати новину українською

      Стоит научиться экономить воду, ведь много людей использует ее нещадно – не выключают кран, пока чистят зубы, открывают кран на полную мощность пока моют посуду или каждый день принимают ванну.

      Контролируете ли вы то, сколько воды тратите за день?

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      Специалисты подсчитали, что каждый житель города использует 200-300 литров воды за сутки. Из них лишь 4% – на питье и приготовление пищи. Стирка, мытье посуды, ванные процедуры и туалет – именно здесь используется самое большое количество литров воды, к тому же большие объемы – на зря.

      На 5-минутный душ вы тратите около 100 литров воды. А пока чистите зубы – из незакрытого крана вытекает 30 литров воды.

      За 10 хвилин душу ви використовуєте 20 літрів води
      За 10 минут душа вы используете 20 литров воды

      Если же у вас протекает унитаз – это почти 72 тысячи литров в год потраченной воды, а если подтекает кран – то до 200 литров в сутки и около 6 тысяч литров в месяц.

      Как экономить воду?

      1. Известно, что большинство воды тратим в ванной комнате и туалете, поэтому обязательно почините или замените неисправную сантехнику.

      2. Стирайте только при полной нагрузке стиральной машины, поскольку она в среднем потребляет более 100 литров воды за один цикл.

      3. Всегда плотно закрывайте кран, ведь из такого крана зря вытекает 24 литра воды в сутки.

      4. Полезная привычка – закручивать кран, когда чистите зубы. А чтобы прополоскать рот просто наберите стакан воды.

      Вот такие совсем не сложные действия сэкономят почти 30 литров воды.

      5. Установите в ванной и на кухне смесители и краны с распылителями. За счет этого значительно снижается расход воды.

      6. Мыслите глобально – экономя воду вы экономите природные ресурсы и свои деньги.

      blog_ava
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      Теги: Экология Советы Інститут просвіти
      Источник: 24 канал
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