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      Як економити воду в побуті: корисні поради

      Інститут просвіти 31 Читать новость на русском

      Варто навчитися економити воду, адже багато людей використовує її нещадно – не вимикають кран, поки чистять зуби, відкривають кран на повну потужність поки миють посуд або кожен день приймають ванну.

      Чи контролюєте ви те, скільки води витрачаєте за день?

      Читайте також: Як утеплити будинок: корисні поради

      Фахівці підрахували, що кожен мешканець міста використовує 200-300 літрів води за добу. З них лише 4% – на пиття та приготування їжі. Прання, миття посуду, ванні процедури та туалет – саме тут використовується найбільше літрів води, до того ж великі об’єми – на даремно.

      На 5-хвилинний душ ви витрачаєте близько 100 літрів води. А поки чистите зуби – з незакритого крану витікає 30 літрів води.

      За 10 хвилин душу ви використовуєте 20 літрів води
      За 10 хвилин душу ви використовуєте 20 літрів води

      Якщо ж у вас протікає унітаз – це майже 72 тисячі літрів на рік змарнованої води, а якщо підтікає кран – то до 200 літрів на добу і близько 6 тисяч літрів на місяць.

      Як економити воду?

      1. Відомо, що більшість води витрачаємо у ванній кімнаті та туалеті, тому обов’язково полагодьте або замініть несправну сантехніку.

      2. Періть лише за повного навантаження пральної машини, оскільки вона в середньому використовує понад 100 літрів води за один цикл.

      3. Завжди щільно закручуйте кран, адже з такого крана марно витікає 24 літри води на добу.

      4. Корисна звичка – закручувати кран, коди чистите зуби. А щоб прополоскати рот просто наберіть склянку води.

      Ось такі зовсім не складні рухи заощадять майже 30 літрів води.

      5. Встановіть у ванній і на кухні змішувачі та крани з розпилювачами. За рахунок цього значно знижується витрата води.

      6. Мисліть глобально – заощаджуючи воду ви заощаджуєте природні ресурси та свої гроші.

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      Теги: Екологія Інститут просвіти Поради
      Джерело: 24 канал
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