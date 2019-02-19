Як економити воду в побуті: корисні поради
Варто навчитися економити воду, адже багато людей використовує її нещадно – не вимикають кран, поки чистять зуби, відкривають кран на повну потужність поки миють посуд або кожен день приймають ванну.
Чи контролюєте ви те, скільки води витрачаєте за день?
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Фахівці підрахували, що кожен мешканець міста використовує 200-300 літрів води за добу. З них лише 4% – на пиття та приготування їжі. Прання, миття посуду, ванні процедури та туалет – саме тут використовується найбільше літрів води, до того ж великі об’єми – на даремно.
На 5-хвилинний душ ви витрачаєте близько 100 літрів води. А поки чистите зуби – з незакритого крану витікає 30 літрів води.
За 10 хвилин душу ви використовуєте 20 літрів води
Якщо ж у вас протікає унітаз – це майже 72 тисячі літрів на рік змарнованої води, а якщо підтікає кран – то до 200 літрів на добу і близько 6 тисяч літрів на місяць.
Як економити воду?
1. Відомо, що більшість води витрачаємо у ванній кімнаті та туалеті, тому обов’язково полагодьте або замініть несправну сантехніку.
2. Періть лише за повного навантаження пральної машини, оскільки вона в середньому використовує понад 100 літрів води за один цикл.
3. Завжди щільно закручуйте кран, адже з такого крана марно витікає 24 літри води на добу.
4. Корисна звичка – закручувати кран, коди чистите зуби. А щоб прополоскати рот просто наберіть склянку води.
Ось такі зовсім не складні рухи заощадять майже 30 літрів води.
5. Встановіть у ванній і на кухні змішувачі та крани з розпилювачами. За рахунок цього значно знижується витрата води.
6. Мисліть глобально – заощаджуючи воду ви заощаджуєте природні ресурси та свої гроші.