Як економити воду в побуті: корисні поради

Варто навчитися економити воду, адже багато людей використовує її нещадно – не вимикають кран, поки чистять зуби, відкривають кран на повну потужність поки миють посуд або кожен день приймають ванну.

Чи контролюєте ви те, скільки води витрачаєте за день?

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Фахівці підрахували, що кожен мешканець міста використовує 200-300 літрів води за добу. З них лише 4% – на пиття та приготування їжі. Прання, миття посуду, ванні процедури та туалет – саме тут використовується найбільше літрів води, до того ж великі об’єми – на даремно.

На 5-хвилинний душ ви витрачаєте близько 100 літрів води. А поки чистите зуби – з незакритого крану витікає 30 літрів води.



За 10 хвилин душу ви використовуєте 20 літрів води

Якщо ж у вас протікає унітаз – це майже 72 тисячі літрів на рік змарнованої води, а якщо підтікає кран – то до 200 літрів на добу і близько 6 тисяч літрів на місяць.

Як економити воду?

1. Відомо, що більшість води витрачаємо у ванній кімнаті та туалеті, тому обов’язково полагодьте або замініть несправну сантехніку.

2. Періть лише за повного навантаження пральної машини, оскільки вона в середньому використовує понад 100 літрів води за один цикл.

3. Завжди щільно закручуйте кран, адже з такого крана марно витікає 24 літри води на добу.

4. Корисна звичка – закручувати кран, коди чистите зуби. А щоб прополоскати рот просто наберіть склянку води.

Ось такі зовсім не складні рухи заощадять майже 30 літрів води.

5. Встановіть у ванній і на кухні змішувачі та крани з розпилювачами. За рахунок цього значно знижується витрата води.

6. Мисліть глобально – заощаджуючи воду ви заощаджуєте природні ресурси та свої гроші.