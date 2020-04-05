Как коронавирус повлиял на рынок труда в Украине: новые данные НБУ
В НБУ отметили, что в течение второй недели карантина в Украине количество новых вакансий снизилось. Однако этот показатель несколько меньше, чем в течение первой недели.
За другий тиждень карантину в Україні кількість вакансій зменшилася на 34%, повідомляє НБУ.
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Також у Нацбанку повідомили, що за перший тиждень карантину кількість нових резюме знизилась. Ймовірно, через рекомендації уряду залишатися вдома та самоізолюватися.
За даними НБУ, практично в усіх видах діяльності зріс показник навантаження (відношення кількості резюме до кількості вакансій), за винятком роздрібної торгівлі та фінансів.
Ситуація на ринку праці в Україні : Інфографіки НБУ
Зверніть увагу! Станом на 5 квітня в Україні зафіксували вже 1256 випадків захворювання на коронавірус, з них 32 людини померли, 25 – одужали.
29 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо змін у процедурі надання допомоги через безробіття:
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