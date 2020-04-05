Як коронавірус вплинув на ринок праці в Україні: нові дані НБУ
У НБУ зазначили, що протягом другого тижня карантину в Україні кількість нових вакансій знизилась. Однак цей показник дещо менший, ніж протягом першого тижня.
За другий тиждень карантину в Україні кількість вакансій зменшилася на 34%, повідомляє НБУ.
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Також у Нацбанку повідомили, що за перший тиждень карантину кількість нових резюме знизилась. Ймовірно, через рекомендації уряду залишатися вдома та самоізолюватися.
За даними НБУ, практично в усіх видах діяльності зріс показник навантаження (відношення кількості резюме до кількості вакансій), за винятком роздрібної торгівлі та фінансів.
Ситуація на ринку праці в Україні : Інфографіки НБУ
Зверніть увагу! Станом на 5 квітня в Україні зафіксували вже 1256 випадків захворювання на коронавірус, з них 32 людини померли, 25 – одужали.
29 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо змін у процедурі надання допомоги через безробіття:
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