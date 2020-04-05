Як коронавірус вплинув на ринок праці в Україні: нові дані НБУ

У НБУ зазначили, що протягом другого тижня карантину в Україні кількість нових вакансій знизилась. Однак цей показник дещо менший, ніж протягом першого тижня.

За другий тиждень карантину в Україні кількість вакансій зменшилася на 34%, повідомляє НБУ.

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Також у Нацбанку повідомили, що за перший тиждень карантину кількість нових резюме знизилась. Ймовірно, через рекомендації уряду залишатися вдома та самоізолюватися.

За даними НБУ, практично в усіх видах діяльності зріс показник навантаження (відношення кількості резюме до кількості вакансій), за винятком роздрібної торгівлі та фінансів.



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