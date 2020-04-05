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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19

      Як коронавірус вплинув на ринок праці в Україні: нові дані НБУ

      -
      Ринок праці в Україні / unsplash.com

      У НБУ зазначили, що протягом другого тижня карантину в Україні кількість нових вакансій знизилась. Однак цей показник дещо менший, ніж протягом першого тижня.

      За другий тиждень карантину в Україні кількість вакансій зменшилася на 34%, повідомляє НБУ.

      Важливо Скільки людей у Києві були змушені піти у відпустку за свій рахунок: вражаючі цифри

      Також у Нацбанку повідомили, що за перший тиждень карантину кількість нових резюме знизилась. Ймовірно, через рекомендації уряду залишатися вдома та самоізолюватися.

      За даними НБУ, практично в усіх видах діяльності зріс показник навантаження (відношення кількості резюме до кількості вакансій), за винятком роздрібної торгівлі та фінансів.


      Ситуація на ринку праці в Україні : Інфографіки НБУ

      Зверніть увагу! Станом на 5 квітня в Україні зафіксували вже 1256 випадків захворювання на коронавірус, з них 32 людини померли, 25 – одужали.

      29 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо змін у процедурі надання допомоги через безробіття:

      • реєструвати безробітних будуть із першого дня після подання заяви до Центру зайнятості;
      • виплату будуть призначати з першого дня реєстрації.


      Як вплинув карантин на фінанси українців / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Робота НБУ Безробіття Новини України
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