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      Как крымчанам за рубежом проголосовать на выборах: в МинТОТ дали инструкции

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      Выборы в Украине
      Выборы в Украине / 24 канал

      В МинТОТ дали инструкции жителям аннексированного Россией Крыма относительно голосования на выборах в случае, если они находятся за границей.

      Так, если избирательный адрес гражданина с регистрацией в Крыму или Севастополе расположен за пределами Украины, и в день голосования избиратель находится на ее территории, ему следует подать заявление в орган ведения Госреестра избирателей.

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      В заявлении следует указать место расположения избирательного участка, которую гражданин просит определить местом его голосования.

      Если же избиратель проживает в Украине и намерен голосовать в другом государстве, заявление следует подавать в орган ведения Госреестра избирателей по избирательному адресу заявителя. В случае, если гражданин находится за пределами Украины и желает голосовать в другом иностранном государстве, заявление следует подать в орган ведения Госреестра выборов в МИД.

      В МинТОТ также подробно рассказали, как проголосовать на президентских выборах переселенцам из временно оккупированного Крыма и Донбасса. Им следует:

      1) лично обратиться в орган ведения Реестра избирателей для реализации своих избирательных прав;

      2) написать и подать в орган мотивированное заявление, в котором указать причину временного изменения места голосования;

      3) лица, избирательный адрес которых находится на временно оккупированных территориях, могут не добавлять к заявлению документы, подтверждающие необходимость временного изменения места голосования;

      4) орган ведения реестра обязан временно изменить место голосования и выдать избирательное удостоверение;

      5) в случае назначения повторной процедуры голосования, переселенец обязан вновь пройти вышеуказанную процедуру.

      Как проголосовать переселенцам на выборах президента: смотрите видео

       

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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости политики Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
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