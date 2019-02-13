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      Як кримчанам за кордоном проголосувати на виборах: у МінТОТ дали інструкції

      104 Читать новость на русском
      Вибори в Україні
      Вибори в Україні / 24 канал

      У МінТОТ дали інструкції мешканцям анексованого Росією Криму щодо голосування на виборах у випадку, якщо вони перебувають за кордоном.

      Так, якщо виборча адреса громадянина з реєстрацією у Криму чи Севастополі розташована за межами України, і на день голосування виборець перебуває на її території, йому слід подати заяву до органу ведення Держреєстру виборців.

      Читайте також: Президентські вибори 2019: хто буде серед спостерігачів

      У заяві слід вказали місце розташування виборчої дільниці, яку громадянин просить визначити місцем його голосування.

      Якщо ж виборець проживає в Україні і має намір голосувати в іншій державі, заяву слід подавати до органу ведення Держреєстру виборців за виборчою адресою заявника. У разі, якщо громадянин перебуває за межами України і бажає голосувати в іншій іноземній державі, заяву слід подати до органу ведення Держреєстру виборів у МЗС.

      У МінТОТ також детально розповіли, як проголосувати на президентських виборах переселенцям із тимчасово окупованого Криму та Донбасу. Їм слід:

      1) особисто звернутися до органу ведення Реєстру виборців для реалізації своїх виборчих прав;

      2) написати та подати до органу вмотивовану заяву в якій вказати причину тимчасової зміни місця голосування;

      3) особи, виборча адреса яких не міститься на тимчасово окупованих територіях, можуть не додавати до заяви документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця їхнього голосування;

      4) орган ведення реєстру зобов’язаний тимчасово змінити місце голосування та видати виборче посвідчення;

      5) у випадку призначення повторної процедури голосування, переселенець зобов’язаний знову пройти вищезазначену процедуру.

      Як проголосувати переселенцям на виборах президента: дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Президентські вибори 2019 Новини Криму
      Джерело: 24 Канал
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